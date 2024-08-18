Το Ισραήλ είναι δεσμευμένο σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των ομήρων του που κρατούνται στη Γάζα αλλά θα πρέπει επίσης να τηρήσει αρχές που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλειά του, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου.

"Υπάρχουν πράγματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι, και υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι, και που επιμένουμε σε αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά πώς να διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στα δυο", είπε.

Εξάλλου, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε "να κατευθυνθεί η πίεση στη Χαμάς", καταγγέλλοντας την "επίμονη άρνησή" της σε μια συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, λίγο πριν από μια νέα επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ.

"Η Χαμάς, μέχρι τώρα, επιμένει στην άρνησή της και δεν έστειλε καν εκπρόσωπο στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα. Κατά συνέπεια, η πίεση θα πρέπει να κατευθυνθεί προς τη Χαμάς και τον (ηγέτη της Γιαχία) Σινουάρ, και όχι προς την ισραηλινή κυβέρνηση", δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

