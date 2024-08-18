Τα έργα τέχνης που εκτίθενται στο Somerset House, το λονδρέζικο κέντρο τέχνης στη στέγη του οποίου ξέσπασε πυρκαγιά χθες, Σάββατο, δεν έχουν υποστεί ζημιές και το κτήριο θα παραμείνει εν μέρει κλειστό σήμερα προκειμένου η πυροσβεστική υπηρεσία να κάνει έρευνα για την προέλευση της φωτιάς.

The fire at London's historic Somerset House arts centre, viewed from AFP London office at 200 Aldersgate - around 100 firefighters attending, fire brigade has said on X pic.twitter.com/3qeH2EGVY1 August 17, 2024

Περίπου 25 πυροσβεστικά οχήματα και 125 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν χθες το απόγευμα για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 12:00 (14:00 ώρα Ελλάδας) στη στέγη του κτηρίου που ανάγεται στο 1796 και βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Τάμεση.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 21:00 ώρα Ελλάδας και κανείς επισκέπτης ή υπάλληλος του κέντρου δεν τραυματίστηκε καθώς όλοι είχαν εγκαταλείψει το κτήριο πριν από την άφιξη των πυροσβεστών, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Η πυρκαγιά στο Somerset House έχε τεθεί πλέον υπό έλεγχο και θα ξεκινήσει έρευνα για τον προσδιορισμό της αιτίας», πρόσθεσε στο X.

Η γκαλερί Courtauld που στεγάζεται στο Somerset House και όπου εκτίθενται έργα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ --μεταξύ των οποίων η περίφημη "Αυτοπροσωπογραφία με μπανταρισμένο αφτί"-- του Εντουάρ Μανέ, του Κλοντ Μονέ ή ακόμη του Πολ Σεζάν "δεν επηρεάστηκε άμεσα από την πυρκαγιά".

Η γκαλερί, που βρίσκεται σε άλλη πτέρυγα του κτηρίου, θα είναι ανοικτή σήμερα για το κοινό, αντίθετα με το υπόλοιπο κέντρο τέχνης που θα παραμείνει κλειστό "μέχρι νεωτέρας".

«Μετά τη χθεσινή πυρκαγιά σε ένα τμήμα του Somerset House, σκοπός μας είναι οι πυροσβέστες του Λονδίνου να διαθέτουν τον απαραίτητο χώρο για να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε στον ιστότοπό του το Somerset House.

Εκδήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα από Νοτιοασιάτες καλλιτέχνες αναβλήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

