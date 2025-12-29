Η Ρωσία έχει αρχίσει να περιορίζει τις προκλητικές ενέργειες στην ανατολική Ευρώπη, προκειμένου να αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης με το ΝΑΤΟ, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες της Εσθονίας, μία από τις χώρες πρώτης γραμμής της Συμμαχίας, η οποία μέχρι πρότινος είχε προειδοποιήσει επανειλημμένως για απειλές από τη Μόσχα.

«Αυτό που εξακολουθούμε να βλέπουμε σήμερα είναι ότι η Ρωσία δεν έχει επί του παρόντος καμία πρόθεση να επιτεθεί σε οποιαδήποτε από τις χώρες της Βαλτικής ή στο ΝΑΤΟ γενικότερα», δήλωσε ο επικεφαλής της εσθονικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, Κάουπο Ρόσιν, σε συνέντευξή του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας.

Οι δηλώσεις του Ρόσιν κινούνται σε εντελώς διαφορετικό τόνο σε σχέση με τις σοβαρές προειδοποιήσεις δυτικών αξιωματούχων σχετικά με τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Συμμαχία πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, καλώντας τους Ευρωπαίους να θυμηθούν την κλίμακα της καταστροφής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Ρόσιν ανέφερε ότι η ανάλυση της υπηρεσίας του δείχνει επίσης πως η Ρωσία δεν σχεδιάζει κάποια στρατιωτική σύγκρουση με τις χώρες της Βαλτικής - την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Τόνισε ωστόσο την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση.

«Μέχρι στιγμής, είναι σαφές ότι η Ρωσία σέβεται το ΝΑΤΟ και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποφύγει οποιαδήποτε ανοιχτή σύγκρουση», κατέληξε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη για πόλεμο» σε περίπτωση που η Ευρώπη εξαπολύσει επίθεση, τόνισε ωστόσο ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει μια τέτοια σύγκρουση.

Η ένταση στη ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης κλιμακώθηκε μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, γεγονός που οδήγησε τις κυβερνήσεις της περιοχής σε αύξηση των αμυντικών δαπανών toyw. Οι τρεις χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία, που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία, και στηρίζουν σθεναρά το Κίεβο, έχουν επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος των παραβιάσεων από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη και drones.

Νωρίτερα φέτος, ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, γεγονός που οδήγησε τη χώρα της Βαλτικής να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Συμμαχίας.

Ωστόσο, ο Ρόσιν ανέφερε ότι η Μόσχα έχει υιοθετήσει πιο προσεκτική στάση ως αποτέλεσμα της αποφασιστικής αντίδρασης του ΝΑΤΟ σε σειρά τέτοιων περιστατικών. Όπως είπε, ρωσικά μαχητικά και drones διεξάγουν πλέον πιο προσεκτικά τις διαδρομές πτήσης τους πάνω από την Ουκρανία και τη Βαλτική Θάλασσα.

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουν επίσης αυξανόμενο αριθμό εμπρησμών, κυβερνοεπιθέσεων και πράξεων δολιοφθοράς, μεταξύ των οποίων πρόσφατα περιλαμβάνεται και απόπειρα πρόκλησης ζημιών σε κρίσιμη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την Πολωνία με την Ουκρανία. Αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τα περιστατικά αυτά στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, κατηγορία που η Μόσχα απορρίπτει ως δυτική υστερία.

Στη συνέντευξη, ο Ρόσιν επέκρινε την ευρεία περιγραφή αυτών των περιστατικών ως «υβριδικές επιθέσεις». Χαρακτήρισε τον όρο ως άχρηστο ευφημισμό, ο οποίος «αμβλύνει την πραγματικότητα και δίνει μια υπερβολικά αθώα εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει».

«Πρέπει να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν πρόκειται για δολιοφθορά, τότε είναι δολιοφθορά», δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας της Βαλτικής.

Ο Ρόσιν ανέφερε επίσης ότι εκτιμά πως οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ιδίως εκείνες που στοχεύουν τις εξαγωγές πετρελαίου και την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αρχίζουν να ασκούν πίεση στη Μόσχα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα», είπε ο Ρόσιν. «Δεν πρόκειται να καταρρεύσει τους επόμενους μήνες, ούτε καν μέσα σε έξι μήνες ή έναν χρόνο, αλλά η πίεση αρχίζει να γίνεται αισθητή», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

