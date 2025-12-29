Σταθερή στις αδιάλλακτες θέσεις της παραμένει η Μόσχα. Το Κρεμλίνο διεμήνυσε εκ νέου τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.



«Το Κρεμλίνο θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τις συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι αφού λάβει πληροφορίες από τις ΗΠΑ» τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



Η Ρωσία εξετάζει τερματισμό της «σύγκρουσης» στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Ουκρανία χάνει εδάφη, και μπορεί να χάσει περισσότερα εδάφη, παρατήρησε με νόημα Ο Πεσκόφ.

«Μιλάμε για την αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων του ''καθεστώτος'' από το Ντονμπάς», είπε ο Πεσκόφ. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό ισχύει και για τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομέρειες.



Ο Πούτιν και ο Τραμπ συνομίλησαν την Κυριακή ενόψει της συνάντησης του Τραμπ στο Μαϊάμι με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι δεν βρίσκεται υπό συζήτηση προς το παρόν.



«Φυσικά συμφωνούμε με τη δήλωση του πρόεδρου Τραμπ ότι η ειρήνη είναι πιο κοντά» είπε πάντως ο Πεσκόφ.



Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα, και τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Νικολάιφ και Ντνιεπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.



Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει την ιδέα μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς ή το μέλλον του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τη Ρωσία.

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι το Ντονμπάς, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα αποτελούν μέρος της Ρωσίας, αν και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τις περιοχές αυτές μέρος της Ουκρανίας.

