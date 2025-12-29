Ο στρατός της Ταϊλάνδης κατηγόρησε την Καμπότζη για παραβίαση της πρόσφατα υπογεγραμμένης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία επιτεύχθηκε μετά από εβδομάδες αιματηρών συγκρούσεων που ανάγκασαν σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με το BBC.

Σε δήλωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι την Κυριακή το βράδυ εντοπίστηκαν περισσότερα από 250 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) να πετούν από την πλευρά της Καμπότζης.

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι τοπική ώρα (05:00 GMT) το Σάββατο. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παγώσουν τις γραμμές του μετώπου όπου βρίσκονται τώρα, να απαγορεύσουν τις ενισχύσεις και να επιτρέψουν στους πολίτες που ζουν στις παραμεθόριες περιοχές να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό.

Αυτό θεωρήθηκε ως μια σημαντική πρόοδος, η οποία επιτεύχθηκε μετά από ημέρες συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, με τη διπλωματική ενθάρρυνση της Κίνας και των ΗΠΑ.

Σε δήλωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, ο Βασιλικός Στρατός της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι οι ενέργειες της Καμπότζης «αποτελούν πρόκληση και παραβίαση των μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των εντάσεων», προσθέτοντας ότι είναι «ασυμβίβαστες» με τους όρους της εκεχειρίας.

Επίσης, ανέφερε ότι «ενδέχεται να χρειαστεί να επανεξετάσει» την απελευθέρωση 18 στρατιωτών που κρατούνται στην Ταϊλάνδη από τον Ιούλιο.

Η Ταϊλάνδη θα «υποχρεωθεί να ενεργήσει αναλόγως... [εάν] συνεχιστούν οι παραβιάσεις των συμφωνιών και της εθνικής κυριαρχίας», πρόσθεσε.

Η Καμπότζη δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Αυτό συμβαίνει λίγες ώρες μετά την επαινετική αναφορά του υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, Wang Yi, για την «με κόπο επιτευχθείσα» εκεχειρία, και την επαινετική αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την «γρήγορη και δίκαιη κατάληξη».

Πηγή: skai.gr

