Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν στην Ουκρανία και μάλιστα σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, ενώ αντίθετα οι δυνάμεις του Κιέβου επικεντρώνονται στην άμυνα και επιχειρούν αντεπιθέσεις.

Σε τηλεοπτική σύσκεψη με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους, ο Γκερασίμοφ ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις το 2025 κατέλαβαν συνολικά 6.460 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων 334 χωριών.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς της Μόσχας για την εικόνα στο πεδίο των μαχών.



Πηγή: skai.gr

