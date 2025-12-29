Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν μια «μεγάλη εγκατάσταση» στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας τους κατά των φερόμενων επιχειρήσεων διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές σε ποιον ακριβώς στόχο αναφερόταν, αναφέρει το Bloomberg.

Σε συνέντευξή του την Παρασκευή στον Τζον Κατσιματίδη, Ρεπουμπλικανό υποστηρικτή του Τραμπ και ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού WABC στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ μίλησε για βομβαρδισμούς πλοίων τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μεταφέρουν ναρκωτικά.

«Έχουν ένα μεγάλο εργοστάσιο ή μια μεγάλη εγκατάσταση απ’ όπου ξεκινούν τα πλοία. Πριν από δύο νύχτες, το εξουδετερώσαμε. Τους χτυπήσαμε λοιπόν πολύ σκληρά», είπε.

Εάν επιβεβαιωθεί το αμερικανικό πλήγμα, θα πρόκειται για την πρώτη επίθεση σε χερσαίο στόχο στη Βενεζουέλα από τότε που ο Τραμπ άρχισε να εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, με επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή και με ναυτικό αποκλεισμό με στόχο τη διατάραξη των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει εδώ και εβδομάδες ότι είναι έτοιμος να επεκτείνει τη στρατιωτική εκστρατεία, πλήττοντας και στόχους στην ξηρά.



Πηγή: skai.gr

