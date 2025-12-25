Επίθεση σε τρία μέτωπα εξαπέλυσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών και κατ' επέκταση του Κρεμλίνου, φανερώνοντας επί της ουσίας το πλάνο της Ρωσίας για το 2026 και τις προθέσεις της Μόσχας τόσο στο πεδίο, όσο και σε επίπεδο φανερής και μυστικής διπλωματίας.

Η Μαρία Ζαχάροβα αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση περίπου δύο εκατομμυρίων στρατιωτικών κλήσεων, κάτι που αν προχωρήσει, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «θα ισοδυναμεί με γενική επιστράτευση». Όπως άφησε να εννοηθεί, αυτό θα σημάνει κλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διαπραγματεύσεις και το ειρηνευτικό σχέδιο.

Η Ρωσίδα εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ηλιθιότητα» τις επιθετικές δηλώσεις Ευρωπαίων για τον αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ και έβαλε στο στόχαστρο τη Λετονία, χαρακτηρίζοντας «πράξη καταστολής» τη σύλληψη του Βίκτορ Γκούστιν, αντιπροέδρου της ρωσικής κοινότητας στη Λετονία.

Τόνισε δε, ότι είναι «υπάρχει αδικαιολόγητη αύξηση στρατιωτικής δράσης των κρατών του ΝΑΤΟ» κοντά στα σύνορα της Ρωσίας, επισημαίνοντας για πολλοστή φορά ότι η συγκεκριμένη τακτική ήταν μία από τις βασικές αιτίες που προκάλεσαν την αντίδραση της Μόσχας απέναντι στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη βρέθηκε στο στόχαστρο της Μαρίας Ζαχάροβα και για τα δεσμευμένα ρωσικά assets, λέγοντας ότι κάνουν σχέδια με ρωσικά χρήματα για να ενισχύσουν την Ουκρανία, τα οποία θα θελήσουν να καρπωθούν στη συνέχεια.

«Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία θα αποπληρώσει το χρέος μόνο εάν η Ρωσία πληρώσει τις λεγόμενες αποζημιώσεις. Κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι καμία αποζημίωση με τη μορφή που μιλάει ο Ζελένσκι δεν θα συμβεί. Ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση ακούσει επιτέλους και συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα χρήματα, 90 δισεκατομμύρια ευρώ και όλα τα άλλα δάνεια, δεν θα τα δουν ποτέ».

Και συνέχισε: «Η Ευρώπη εξακολουθεί να βασίζεται στη συνέχιση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και στην κλιμάκωση των εντάσεων. Δεν σκέφτεται την ειρήνη. Σκέφτονται μόνο τα χρήματα».

Σχετικά με το ΝΑΤΟ και την περιοχή του Καλίνινγκραντ, δήλωσε:

«Το ΝΑΤΟ αυξάνει αδικαιολόγητα τη στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στα σύνορα της Περιφέρειας του Καλίνινγκραντ. Δυστυχώς, η κατάσταση στη Βαλτική Θάλασσα και στην περιοχή παραμένει δύσκολη. Στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης γειτνίασης με τα σύνορα της χώρας μας, τα σύνορα των αρχών του Καλίνινγκραντ, συνεχίζεται μια αδικαιολόγητη αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Η ρητορική του ΝΑΤΟ σχετικά με την πιθανότητα αποκλεισμού της περιοχής του Καλίνινγκραντ είναι απλώς κάποιο είδος άρρωστης φαντασίας, κάποιο είδος ανοησίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.