Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε σήμερα τους συμμάχους να ενισχύσουν τις αμυντικές προσπάθειες για να αποτρέψουν «έναν πόλεμο που θα προέρχεται από την Ρωσία, κλίμακας ανάλογης των πολέμων που έζησαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Βερολίνο, σε δραματικό ύφος, ο Ρούτε δήλωσε ότι πάρα πολλά είναι τα μέλη της Συμμαχίας που δεν αισθάνονται πόσο επείγοντα χαρακτήρα έχει η απειλή της Ρωσίας κατά της Ευρώπης.

NATO Secretary General Mark Rutte:



And how is Putin able to continue his war against Ukraine? The answer is China. China is Russia's lifeline. China wants to prevent its ally from losing in Ukraine.

Without China's support, Russia could not continue to wage this war. pic.twitter.com/K2NdN6Csad — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 11, 2025

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι οι επαναπαυμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται πόσο επείγον είναι αυτό. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Τώρα είναι η ώρα για δράση», είπε, καλώντας τους συμμάχους να αυξήσουν γρήγορα τις αμυντικές δαπάνες και την αμυντική παραγωγή για να αποτρέψουν έναν πόλεμο κλίμακας ανάλογης με αυτούς που γνώρισαν οι προηγούμενες γενιές.

Η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας.

«Η σύγκρουση βρίσκεται στις πόρτες μας. Η Ρωσία επανέφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε σε έντονο τόνο.

«Το γεγονός ότι έχεις έναν δικτάτορα πρόθυμο να θυσιάσει 1,1 εκατομμύριο από τον λαό σου... αν έχεις έναν δικτάτορα πρόθυμο να το κάνει αυτό επειδή έχει αυτή την τρελή ιδέα για κάποιο ιστορικό στόχο... τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Σύμφωνα με τον Μαρκ Ρούτε, ο Πούτιν προσπαθεί για άλλη μια φορά να χτίσει μια αυτοκρατορία και χωρίς την υποστήριξη της Κίνας, η Ρωσία δεν θα μπορούσε πλέον να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αποκάλεσε την Κίνα «σανίδα σωτηρίας» του Κρεμλίνου.

«Είχα πολλές τηλεφωνικές κλήσεις με τον Πούτιν και τον συνάντησα αργότερα στις συναντήσεις της G20 (...) και σταμάτησα πριν από πολύ καιρό να προσπαθώ να μαντέψω τι έχει στο μυαλό του και αυτό που κοιτάζω είναι τα γεγονότα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.