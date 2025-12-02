«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα» απείλησε προ ολίγου ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση με τον Στιβ Γούιτκοφ. «Η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει πόλεμο με ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Ρωσία "διεξάγει χειρουργικές επιχειρήσεις" στην Ουκρανία, αυτό "δεν είναι πόλεμος", αλλά σε περίπτωση επίθεσης στην Ευρώπη, θα είναι διαφορετικά».

Οι Ευρωπαίοι, έμειναν μόνοι τους εκτός συνομιλιών, παρεμποδίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Τραμπ από την επίτευξη ειρήνης μέσω διαλόγου, ισχυρίστηκε. «Δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, είναι στο πλευρό του πολέμου».

«Οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις για ειρηνευτικό σχέδιο είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία. Η Ευρώπη εξακολουθεί να ζει με ψευδαισθήσεις ότι θα προκαλέσει μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία, παρόλο που γνωρίζει στο μυαλό της ότι αυτό είναι αδύνατο»

«Το Ποκρόβσκ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού» υποστήριξε ακόμη ο πρόεδρος της Ρωσίας. Το Κρασνοαρμέισκ (Ποκρόβσκ) ήταν μια ισχυρή οχυρωμένη περιοχή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και σήμερα βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια του ρωσικού στρατού, ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη όλων των στόχων της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας» διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, σε μια επίδειξη ισχύος.

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε την πρόσκληση σε ξένους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών, να επισκεφθούν το Ποκρόβσκ «και να δουν τα πάντα με τα ίδια τους τα μάτια».

Θα εντείνουμε τα πλήγματα σε ουκρανικούς λιμένες, θα λάβουμε μέτρα εναντίον δεξαμενόπλοιων που καταπλέουν στους ουκρανικούς λιμένες, προειδοποίησε, μετά τις επιθέσεις σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλους».

«Η πιο ριζοσπαστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ' αρχήν αδύνατη».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι «οι ηγέτες της Ουκρανίας θα σκεφθούν αν αξίζουν τέτοιες πρακτικές». «Η ουκρανική ηγεσία φαίνεται να ζει σε άλλο πλανήτη» δήλωσε ειρωνικά.

«Το Κίεβο δεν ασχολείται με τις τρέχουσες οικονομικές και στρατιωτικές υποθέσεις. Είναι απασχολημένο να ζητιανεύει χρήματα».

«Το Κουπιάνσκ-Ουζλόβαγια θα απελευθερωθεί πλήρως σε λίγες μέρες. Η Ρωσία ελέγχει τόσο τη δεξιά όσο και την αριστερή όχθη του Κουπιάνσκ» υποστήριξε ακόμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.