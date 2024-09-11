Ανάλυση CNN: Η επικράτηση της Χάρις έναντι του Τραμπ στο debate δεν της εξασφαλίζει τη νίκη

Ολοκληρωτική ήταν η επικράτηση της Κάμαλα Χάρις έναντι του Ντόναλντ Τραμπ στο χθεσινοβραδινό κρίσιμο ντιμπέιτ στο ABC News, εν όψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Σε ανάλυσή του το αμερικανικό δίκτυο CNN σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή που άρχισε η μετάδοση του debate, η Χάρις φάνηκε ότι θα υπαγορεύσει τους όρους της συζήτησης, αναγκάζοντας τον Τραμπ να της σφίξει το χέρι με το που ανέβηκε στο βήμα.

Από τη σκοπιά της Χάρις, η νύχτα δεν θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα.

Η 59χρονη αντιπρόεδρος έδειχνε γεμάτη ενέργεια και να έχει ένα θετικό όραμα για το μέλλον. Από την άλλη ο Τραμπ με πάθος περιέγραφε μια αποτυχημένη Αμερική και φαινόταν να μην είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Η Χάρις, που κάποιες φορές στο παρελθόν δεν τα κατάφερνε καλά σε αυθόρμητες καταστάσεις, χθες είχε την πιο επιβλητική απόδοση της πολιτικής της καριέρας. Ο Τραμπ φάνηκε να εκπλήσσεται από τα πολλά χτυπήματα που του κατάφερε η αντίπαλος, ενώ εκείνος δεν μπόρεσε να ανταποδώσει στα ίσα.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, σχεδόν το ένα τρίτο των ψηφοφόρων δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τη Χάρις, και η χθεσινή απόδοσή της φαίνεται να μεγαλώνει τον συνασπισμό της.

Ο Τραμπ, από την άλλη, συχνά φαινόταν να εύχεται να είχε απέναντί του τον πρώην αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν.

Οι νίκες στα debate δεν μεταφράζονται πάντα σε εκλογικές νίκες

Συχνά χρειάζονται μέρες ή και εβδομάδες για να διεισδύσει βαθιά μέσα στο εκλογικό σώμα ένα προεδρικό debate και να καταλήξουν οι εντυπώσεις.

Οι υποψήφιοι που θριαμβεύουν στα debate δεν κερδίζουν πάντα τις εκλογές. Τόσο ο Τραμπ το 2016 όσο και ο Τζορτζ Μπους το 2004 κρίθηκε ότι έχασαν τα debate, αλλά κέρδισαν τη θέση στον Λευκό Οίκο.

Και ενώ οι Δημοκρατικοί έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας μετά το debate, οι κομματικοί συχνά κρίνουν μια συζήτηση με βάση τα δικά τους κριτήρια.

Ακόμα κι αν χάσει έδαφος μετά το debate, ο Τραμπ είχε εδώ και καιρό το πλεονέκτημα σε δύο κορυφαία ζητήματα: την οικονομία και τη μετανάστευση.

Καθώς πολλοί ψηφοφόροι ακόμη περιμένουν τα οφέλη της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία, δεν είναι σίγουρο ότι μια συζήτηση θα κρίνει την ψήφο τους. Και τα σκοτεινά μηνύματα του Τραμπ για τη μετανάστευση και το έγκλημα μπορεί να είναι υπερβολικά, αλλά έχουν αποδειχθεί ισχυρά στο παρελθόν. Και υπάρχει πάντα η πιθανότητα σοκαριστικά γεγονότα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό τους επόμενους δύο μήνες να ανατρέψουν την ισορροπία.

Μολονότι είναι πολύ νωρίς να πούμε εάν η ισχυρή απόδοση της Χάρις θα μεταφραστεί σε νέα δυναμική, η εκστρατεία της είναι αισιόδοξη ότι έχει βελτιώσει τις πιθανότητές της μεταξύ των περίπου 200.000 αναποφάσιστων ψηφοφόρων που θα κρίνουν το αποτέλεσμα σε πολιτείες-κλειδιά.

Η παραπάνω εκτίμηση των αναλυτών του CNN δείχνει να επιβεβαιώνεται και από το αποτέλεσμα έρευνας οργανισμού δημοσκοπήσεων για λογαριασμό αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, περιλαμβανομένου του CNN.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ψηφοφόροι είδαν πιο θετικά τη Χάρις από ό,τι τον Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ των ερωτηθέντων, 45% εξέφρασαν θετική άποψη για τη Χάρις, σε σύγκριση με 39% που εξέφρασαν θετική άποψη για τον Τραμπ.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που παρακολούθησαν το debate, έδειξε ότι 44% των ερωτηθέντων δεν είναι θετικά προδιατεθειμένοι έναντι της Χάρις μετά την τηλεμαχία, ενώ 51% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά για τον Τραμπ.

Ο Τραμπ προηγείται ωστόσο ξεκάθαρα σε ένα τομέα: περίπου 55% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο Τραμπ έχει περισσότερες ικανότητες στην οικονομία από τη Χάρις, το σκορ της οποίας ήταν 35%.

Ωστόσο, οι αριθμοί μπορεί να μην σημαίνουν και πολλά: 82% των ερωτηθέντων είπαν ότι η τηλεοπτική μονομαχία των δύο υποψηφίων δε θα επηρεάσει την ψήφο τους το Νοέμβριο.

Πηγή: skai.gr

