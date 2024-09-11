Τα «ξίφη» τους διασταυρώνουν αυτήν την ώρα Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ στο πρώτο μεταξύ τους debate, ενόψει των αμερικανικών προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, ενώπιον εκατομμυρίων τηλεθεατών, χωρίς κοινό και χωρίς σημειώσεις, για 90 λεπτά.

Και οι δύο συμφώνησαν σε αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι σχεδιάστηκαν με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθούν οι αιφνίδιες διακοπές ή οι άμεσες παρεμβάσεις.

Την τηλεμαχία Χάρις-Τραμπ συντονίζουν δύο δημοσιογράφοι του δικτύου ABC.

Κόντρα για την οικονομία και τον πληθωρισμό

Αρχικά, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το υπ' αριθμόν ένα ζήτημα για τους Αμερικανούς πολίτες, αυτό της οικονομίας και του κόστους διαβίωσης. Η Κάμαλα Χάρις δαιβεβαίωσε ότι αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη λύση για τη μεσαία και εργατική τάξη. Αναφερόμενη μάλιστα στη στεγαστική πολιτική, επεσήμανε την ανάγκη στήριξης των νέων οικογενειών με μια γενναία μείωση φόρων της τάξεως των 6.000 δολαρίων, τη μεγαλύτερη που θα γίνει εδώ και καιρό, καθώς και τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, με φοροελαφρύνσεις ύψους 50.000 δολαρίων.

Επιτιθέμενη, παράλληλα, στον Ντόναλντ Τραμπ, τον κατηγόρησε ότι θα παράσχει φορολογική μείωση για «δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες», γεγονός που θα προκαλέσει «πλήγμα 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στην αντίπαλό του, κατηγορώντας τη για «ρεκόρ πληθωρισμού». «Όταν ήμουν εγώ πρόεδρος, εξασφάλισα δισεκατομμύρια δολάρια από την Κίνα», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «έχουμε τον χειρότερο πληθωρισμό στην ιστορία του έθνους μας».

Η αντιπρόεδρος Χάρις απάντησε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έπρεπε να «καθαρίσει το χάος του Ντόναλντ Τραμπ» μετά από 4 χρόνια στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι άφησε τις ΗΠΑ με «τη χειρότερη ανεργία από τη Μεγάλη Ύφεση», «τη χειρότερη επίθεση στη δημοκρατία μας από τον Εμφύλιο Πόλεμο» και «τη χειρότερη επιδημία δημόσιας υγείας εδώ και έναν αιώνα».

Κατηγορηματικό «όχι» Τραμπ για συμμετοχή στο Project 25 - «Η Χάρις είναι μαρξίστρια»

Η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος επέκρινε τον αντίπαλό της για τη συμμετοχή του στο Project 2025 , ένα βιβλίο 922 σελίδων με αμφιλεγόμενες πολιτικές προτάσεις που προορίζονται να καθοδηγήσουν την επόμενη συντηρητική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ αρνήθηκε εκ νέου ότι γνωρίζει για το Project 2025, παρά το γεγονός ότι συντάχθηκε από τουλάχιστον δύο δωδεκάδες μέλη της κυβέρνησής του και συμμάχους του.

«Όλοι ξέρουν ότι είμαι ανοιχτό βιβλίο», είπε και έστρεψε τη συζήτηση προς τη μετανάστευση κατηγορώντας την κυβέρνηση Μπαίντεν στο ιστορικό της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Η Χάρις αφιέρωσε λίγο χρόνο για να προσπαθήσει να αντικρούσει τα σχόλια του Τραμπ.

«Αλλά θα σας πω σε όλους σας σε αυτό το ντιμπέιτ απόψε, θα ακούσετε από το ίδιο παλιό κουρασμένο εγχειρίδιο, ένα μάτσο ψέματα, παράπονα και και χαρακτηρισμούς», είπε.

«Είναι μαρξίστρια. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι μαρξίστρια. Ο πατέρας της είναι μαρξιστής καθηγητής οικονομικών. Την δίδαξε καλά», απάντησε από την πλευρά του ο Τραμπ.

«Με τις αμβλώσεις τα μωρά εκτελούνται» - Άγρια κόντρα για τις αμβλώσεις

Δεύτερο ζήτημα συζήτησης στο οποίο αντιπαρατέθηκαν οι δύο υποψήφιοι είναι οι αμβλώσεις και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, με την Κάμαλα Χάρις να στρέφει τα «βέλη» της σε αυτό που αποκάλεσε «απαγορεύσεις αμβλώσεων του Τραμπ».

«Δεν χρειάζεται κανείς να εγκαταλείψει την πίστη του ή τις βαθιές πεποιθήσεις του για να συμφωνήσει με την κυβέρνηση και ο Ντόναλντ Τραμπ σίγουρα δεν θα έπρεπε να λέει σε μια γυναίκα τι να κάνει με το σώμα της», είπε και κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ για «ψέματα κάτι που δεν προκαλεί εντύπωση σε κανέναν».

Ακόμα δήλωσε η πολιτική του Τραμπ για τις αμβλώσεις «προσβάλλει τις γυναίκες των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ ξεκίνησε περιγράφοντας για το πώς ορισμένες πολιτείες επιτρέπουν τις αμβλώσεις στους 9 μήνες, αναφέροντας ότι τα μωρά έχουν «εκτελεσθεί» σύμφωνα με ορισμένους νόμους του κράτους.

«Η κυβέρνηση και ο Ντόναλντ Τραμπ σίγουρα δεν πρέπει να λένε σε μια γυναίκα τι να κάνει με το σώμα της».

«Μια 12 ή 13χρονη επιζήσασα από αιμομιξία που αναγκάζεται να ολοκληρώσει την εγκυμοσύνη - δεν το θέλουν αυτό», ήταν η άμεση απαάντηση της Δημοκρατικής υποψήφιας.

Από την πλευρά του ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα υπέγραφε μια εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων. Μάλιστα, αντιδρώντας στον ισχυρισμό της Χάρις δήλωσε ότι δεν θα προωθούσε μια εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων.

«Να το πάλι, είναι ψέμα. Δεν θα υπογράψω απαγόρευση και δεν υπάρχει λόγος να υπογράψω απαγόρευση, διότι πήραμε αυτό που όλοι ήθελαν» – αναφερόμενος στην ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade από το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Οι μετανάστες είναι κανίβαλοι, τρώνε γάτες» - Οργισμένη αντίδραση από Χάρις

Η τρίτη θεματική ενότητα στην οποία αντιπαρατέθηκαν Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ είναι η μεταναστευτική πολιτική.

Ο Ρεπουμπλικανός επανέλαβε απαξιωτικούς ισχυρισμούς για τους μετανάστες, χαρακτηρίζοντάς τους «κανίβαλους που βλάπτουν τα ζώα» κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, υποστηρίζοντας ότι «τρώνε γάτες», κάτι που η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «ακραίο».

«Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι φεύγουν από τις συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν κουραστεί από τόσα fake news που αναπαράγει ξανά και ξανά», είπε η Χάρις, με τον Τραμπ να απαντά «εσύ τους πληρώνεις τους δικούς σου για να έρχονται στις συγκεντρώσεις σου».

«Για αυτό εγώ έχω τη στήριξη τόσων σπουδαίων προσωπικοτήτων, ακόμη και του πρώην Ρεπουμπλικανού αντιπροέδρου Ντικ Τσέινι».

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, καθώς υποστήριξε ότι «πιθανώς δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι» εξαιτίας της ρητορικής που έχουν εναντίον του η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και άλλοι. Ο Τραμπ αντέδρασε στον ισχυρισμό της Χάρις ότι ο πρώην πρόεδρος θα χρησιμοποιούσε ως όπλο το υπουργείο Δικαιοσύνης εναντίον των πολιτικών του εχθρών σε περίπτωση επανεκλογής του.

«Πιθανότατα να έφαγα μια σφαίρα στο κεφάλι εξαιτίας των πραγμάτων που λένε για μένα. Μιλάνε για τη δημοκρατία – ‘είμαι απειλή για τη δημοκρατία’. Αυτοί είναι η απειλή για τη δημοκρατία», δήλωσε.

Μεσανατολικό και Ουκρανία στην ατζέντα της αντιπαράθεσης - «Ο Τραμπ θέλει να γίνει δικτάτορας»

Ως προς τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, η Κάμαλα Χάρις ξεκίνησε λέγοντας ότι υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά σημείωσε ότι «πάρα πολλοί αθώοι Παλαιστίνιοι» έχουν σκοτωθεί.

Δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε νυχθημερόν για να εργαστούμε γι' αυτό», προσθέτει.

Η Χάρις «μισεί το Ισραήλ», απάντησε ο Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε πώς θα διαπραγματευόταν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και απάντησε λέγοντας ότι ο πόλεμος «δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ» αν ήταν πρόεδρος.

Λέει επίσης ότι ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είχε ξεκινήσει, σημειώνοντας ότι γνωρίζει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «πολύ καλά».

«Η Χάρις είναι άθλια διαπραγματευτής. Την έστειλαν να μεσολαβήσει σε συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι για αποφυγή του πολέμου και 3 μέρες αργότερα η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία». Άμεση ήταν η αντίδραση της Αμερικανίδας αντιπροέδρου, η οποία διέψευσε κατηγορηματικά ότι συνάντησε ποτέ τον Ρώσο πρόεδρο.

Επίσης, η αντιπρόεδρος Χάρις χρησιμοποίησε τον αντίλογό της για να επισημάνει ότι υποστηρίζει το Ισραήλ για «ολόκληρη την καριέρα της» και ότι ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της «θαυμάζει τους δικτάτορες».

Λέει ότι «θέλει να γίνει δικτάτορας μια μέρα», συμπληρώνοντας πως:

«Είναι γνωστό ότι αντάλλαξε ερωτικές επιστολές με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και είναι απολύτως γνωστό ότι αυτοί οι δικτάτορες και οι αυτοκράτορες επιθυμούν να γίνετε και πάλι πρόεδρος, επειδή είναι τόσο σαφές ότι μπορούν να σας χειραγωγήσουν με κολακείες και χάρες. Στην πραγματικότητα όμως ο Πούτιν, με τον οποίον είστε φίλος, θα σας έτρωγε για μεσημεριανό».

«Έχω γυρίσει τον κόσμο ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κι οι ηγέτες του κόσμου όλου περιγελούν τον Ντόναλντ Τραμπ», διαβεβαίωσε η Χάρις, επιμένοντας πως είναι «διαβόητο» το ότι «δικτάτορες και αυταρχικοί ηγέτες εύχονται να γίνεται ξανά πρόεδρος διότι γνωρίζουν πολύ καλά πως μπορούν να σας χειραγωγήσουν κολακεύοντάς σας και κάνοντάς σας χάρες».

«Θα είμαι πρόεδρος όλων των Αμερικανών» το μήνυμα Χάρις - «Ήσουν η χειρότερη Αντιπρόεδρος»

Στην τελική φάση των καταληκτικών μηνυμάτων πριν τη λήξη της τηλεμαχίας, η Κάμαλα Χάρις ορκίστηκε να είναι μια πρόεδρος που θα «προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες», λέγοντας ότι αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα της γυναίκας να λαμβάνει αποφάσεις για το σώμα της.

Αναφερόμενη στην εποχή της ως εισαγγελέας, σημείωσε ότι «είχε μόνο έναν πελάτη - τον λαό», καθώς και ότι ποτέ δεν ρώτησε τα θύματα ή τους μάρτυρες αν είναι Ρεπουμπλικάνοι ή Δημοκρατικοί, και πάντα ρωτούσε μόνο αν είναι εντάξει.

«Αυτό το είδος προέδρου χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή», προσέθεσε, για να καταλήξει:

«Σκοπεύω να είμαι ένας πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς και να επικεντρωθώ στο τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα 10 και 20 χρόνια για να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας επενδύοντας σε εσάς τώρα».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ ολοκλήρωσε την παρουσία του στο debate, εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση στην αντίπαλό του.

«Ξεκίνησε λέγοντας ότι θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα - γιατί δεν τα έχει κάνει;» σημείωσε.

«Είναι εκεί για 3,5 χρόνια. Είχαν 3,5 χρόνια για να φτιάξουν τα σύνορα. Είχαν 3,5 χρόνια για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε. Γιατί δεν τα έχει κάνει;

«Θα έπρεπε να φύγει αμέσως τώρα, να κατέβει στον Λευκό Οίκο, να πάει στο Καπιτώλιο, να τους συγκεντρώσει όλους μαζί και να κάνει τα πράγματα που θέλετε να κάνετε, αλλά δεν τα έχετε κάνει - και δεν θα τα κάνετε», είπε.

Ο Τραμπ έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι «ο χειρότερος πρόεδρος» και ότι η κ. Χάρις «η χειρότερη αντιπρόεδρος στην ιστορία της χώρας μας».

Πηγή: skai.gr

