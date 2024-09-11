Ένας ιδιότυπος πόλεμος στα social media, βρισκόταν σε εξέλιξη την ίδια στιγμή που οι δύο «μονομάχοι» για την προεδρία των ΗΠΑ έδιναν το debate.

Εκατομμύρια Αμερικανοί συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τη συζήτηση μεταξύ του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ και της υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις στις τηλεοπτικές τους οθόνες την Τρίτη. Την ίδια ώρα μια δεύτερη μάχη γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πρώτη στιγμή της συζήτησης, οι Δημοκρατικοί άρχισαν να δημοσιεύουν βίντεο και φωτογραφίες.

Η επανάληψη ενός ισχυρισμού του Τραμπ ότι οι μετανάστες από την Αϊτή στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο έτρωγαν κατοικίδια σκυλιά και γάτες, μάλλον ενέπνευσε τις περισσότερες αντιδράσεις.

Ομάδα με τίτλο «τρώνε τα σκυλιά», κυκλοφόρησε γρήγορα στην πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης X, με χιλιάδες αναρτήσεις - συμπεριλαμβανομένων πολλών που μπερδεύτηκαν με τη συνάφεια του αποσπάσματος.

And then he said, 'They’re eating the dogs! They’re eating the pets!'" pic.twitter.com/hwgDSejs1c — Ellie Hall (@ellievhall) September 11, 2024

Καθώς τελείωσε η συζήτηση, η Χάρις σημείωσε την απόλυτη διαδικτυακή νίκη. «Όπως πολλοί από εσάς, παρακολούθησα τη συζήτηση απόψε», είπε η Τέιλορ Σουίφτ την Τρίτη στους 280 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram. «Ψηφίζω την @kamalaharris γιατί παλεύει για τα δικαιώματα » έγραψε.

Η ανάρτηση είχε ήδη πάνω από 4,3 εκατομμύρια «like» στο Instagram μόλις δύο ώρες μετά τη δημοσίευσή της.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στον φετινό εκλογικό κύκλο από ό,τι στο παρελθόν, λένε τα πολιτικά επιτελεία.

Τόσο το Δημοκρατικό όσο και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχουν συντάξει δημιουργούς περιεχομένου ή παράγοντες επιρροής, για να προωθήσουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές του κόμματός τους και τους υποψηφίους τους.

«(Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) είναι και αυτό που σκέφτονται οι άνθρωποι και διαμορφώνουν αυτό που σκέφτονται οι άνθρωποι», δήλωσε η Shannon McGregor, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill's Hussman School of Journalism and Media.

Συνολικά, ο Τραμπ ξεπερνά κατά πολύ τη Χάρις και την εκστρατεία της όσον αφορά τους οπαδούς της.

Ο επίσημος λογαριασμός Kamala HQ της καμπάνιας Harris έχει 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο X, σε σύγκριση με τα 2,4 εκατομμύρια της εκστρατείας Trump, για παράδειγμα. Ωστόσο, η καμπάνια της έχει λάβει πάνω από 100 εκατομμύρια «like» στα βίντεό της στο TikTok έναντι των 44 εκατομμυρίων του Τραμπ.

Η εκστρατεία του Τραμπ και οι υποστηρικτές του ακολούθησαν την απάντησή του καθώς συζητούσε το οικονομικό σχέδιο της Χάρις, χαρακτηρίζοντάς το απλοϊκό και αντίγραφο της ατζέντας του προέδρου του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Τρέξε, βρες, τρέξε», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε μια δημοφιλή σειρά βιβλίων που χρησιμοποιήθηκε για να μάθει τα παιδιά να διαβάζουν τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο όρος ήταν γρήγορα τάση στο X.

🚨TRUMP: "They told her to say that soundbite, she doesn't even know what she's saying. Her plan is like four sentences long. RUN SPOT RUN." 😂💀 pic.twitter.com/vqfu6JAO3H — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) September 11, 2024

Ο Χάρις έβαλε τον Τραμπ σε άμυνα την Τρίτη με μια σειρά επιθέσεων στα όρια των αμβλώσεων, στην καταλληλότητά του για το αξίωμα και στα αναρίθμητα νομικά του προβλήματα, είπαν οι αναλυτές. Αλλά η εκστρατεία Τραμπ, και ο ίδιος ο Τραμπ, κήρυξαν γρήγορα τη νίκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού τελείωσαν.

«Ο κόσμος μιλάει για μεγάλη νίκη απόψε», δήλωσε μετά την τηλεμαχία ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.