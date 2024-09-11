Ξεκάθαρα υπέρ της Κάμαλα Χάρις, τάχθηκε εκ νέου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, μετά το debate, που είχε η υποψήφια με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο «X» έγραψε: «Απόψε είδαμε από πρώτο χέρι ποιος έχει το όραμα και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή τη χώρα αντί να μας διχάζει. @KamalaHarrisθα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Ας πιάσουμε δουλειά»

Tonight, we saw firsthand who has the vision and strength to move this country forward instead of dividing us. @KamalaHarris will be a president for all Americans.



Let's get to work: https://t.co/EuAXRi0gI2 — Barack Obama (@BarackObama) September 11, 2024

Στο ίδιο πνεύμα και η σύζυγος του Μπαράκ, Μισέλ Ομπάμα η οποία ανέβασε επίσης ανάρτηση τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι Κάμαλα Χάρις είναι ο μόνη σε αυτήν την κούρσα που είναι έτοιμη να γίνει πρόεδρος.

«Για άλλη μια φορά προτρέπω όλους να σηκώσουν τα μανίκια τους και να ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ – τηλεφωνική τράπεζα, χτυπήστε τις πόρτες, μιλήστε με οποιονδήποτε γνωρίζετε και τους προτρέπω να ψηφίσουν την Kamala Harris και τον Tim Walz. Κάθε ψήφος θα έχει σημασία σε μια κλειστή κούρσα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάθεται κανείς στο περιθώριο. Απλώς διακυβεύονται πάρα πολλά»

After tonight’s debate there should be no doubt – no room for discussion – @KamalaHarris is the only candidate in this race who is ready to be President.



I am once again urging everyone to roll up their sleeves and DO SOMETHING – phone bank, knock on doors, talk to any and… pic.twitter.com/wEm07dVYkR — Michelle Obama (@MichelleObama) September 11, 2024

Πηγή: skai.gr

