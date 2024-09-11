Λογαριασμός
Η πρώτη αντίδραση των Ομπάμπα μετά το debate: Είδαμε ποιος έχει το πάνω χέρι- Κάμαλα, ας πιάσουμε δουλειά

Η πρώτη αντίδραση του ζεύγους Ομπάμα μετά το debate - Ξεκάθαρα υπέρ της Κάμαλα Χάρις,

Ομπάμα, Χάρις

Ξεκάθαρα υπέρ της Κάμαλα Χάρις, τάχθηκε εκ νέου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, μετά το debate, που είχε η υποψήφια με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο «X» έγραψε: «Απόψε είδαμε από πρώτο χέρι ποιος έχει το όραμα και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή τη χώρα αντί να μας διχάζει. @KamalaHarrisθα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Ας πιάσουμε δουλειά»

Στο ίδιο πνεύμα και η σύζυγος του Μπαράκ, Μισέλ Ομπάμα η οποία ανέβασε επίσης ανάρτηση τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι Κάμαλα Χάρις είναι ο μόνη σε αυτήν την κούρσα που είναι έτοιμη να γίνει πρόεδρος.

«Για άλλη μια φορά προτρέπω όλους να σηκώσουν τα μανίκια τους και να ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ – τηλεφωνική τράπεζα, χτυπήστε τις πόρτες, μιλήστε με οποιονδήποτε γνωρίζετε και τους προτρέπω να ψηφίσουν την Kamala Harris και τον Tim Walz. Κάθε ψήφος θα έχει σημασία σε μια κλειστή κούρσα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάθεται κανείς στο περιθώριο. Απλώς διακυβεύονται πάρα πολλά»

