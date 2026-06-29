Ανακαλύφθηκε το πρώτο οστό δεινοσαύρου στην Ανταρκτική – Είχε παραμείνει ξεχασμένο σε συρτάρι για 40 χρόνια

Ένα απολίθωμα που παρέμεινε επί τέσσερις δεκαετίες ξεχασμένο σε ένα συρτάρι αποδείχθηκε τελικά το πρώτο οστό δεινοσαύρου που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ανταρκτική, προσφέροντας νέα πολύτιμα στοιχεία για την προϊστορική ζωή στη νοτιότερη ήπειρο του πλανήτη.

Όπως αναφέρει το BBC, το εύρημα είχε ανασκαφεί το 1985 στο νησί Τζέιμς Ρος, από επιστημονική αποστολή, ωστόσο οι ερευνητές της εποχής δεν είχαν καταφέρει να το αποκρυπτογραφήσουν και να προσδιορίσουν τη φύση του. Έτσι, το απολίθωμα αποθηκεύτηκε στη γεωλογική συλλογή της Βρετανικής Ανταρκτικής Υπηρεσίας (British Antarctic Survey - BAS) στο Κέιμπριτζ, όπου παρέμεινε αμελέτητο για περίπου 40 χρόνια.

First dinosaur bone from Antarctica found in a drawer https://t.co/0pNNvS0ois — BBC News (UK) (@BBCNews) June 29, 2026

Πώς άλλαξε η «τύχη» του

Η «τύχη» του άλλαξε όταν ο υπεύθυνος των συλλογών της BAS, δρ. Μαρκ Έβανς, το εντόπισε ανάμεσα σε χιλιάδες δείγματα που είχαν συγκεντρωθεί από επιστημονικές αποστολές στην Ανταρκτική. Σε συνεργασία με τον καθηγητή Πολ Μπάρετ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ουραίο σπόνδυλο ενός Τιτανόσαυρου, μιας ομάδας γιγάντιων φυτοφάγων δεινοσαύρων που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα ζώα που περπάτησαν ποτέ στη Γη.

Σύμφωνα με τους παλαιοντολόγους, το χαρακτηριστικό σχήμα του απολιθώματος και η ιδιαίτερη διάταξη των αρθρώσεων των σπονδύλων δεν άφηναν περιθώρια αμφιβολίας για την ταυτότητά του. Παρόλο που το συγκεκριμένο οστό είναι σχετικά μικρό, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο δεινόσαυρος είχε μήκος περίπου επτά μέτρα. Δεν αποκλείεται να επρόκειτο είτε για ένα μικρής ηλικίας ζώο, είτε για ένα μικρόσωμο ενήλικο ζώο, γεγονός που το διαφοροποιεί από τους γνωστούς Τιτανόσαυρους, οι οποίοι μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 35 μέτρα σε μήκος και να ζυγίζουν έως και 60 τόνους.

Πότε έζησε ο δεινόσαυρος

Ο συγκεκριμένος δεινόσαυρος έζησε πριν από περίπου 82 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Ύστερη Κρητιδική περίοδο, όταν η Ανταρκτική δεν ήταν καλυμμένη από πάγους, αλλά φιλοξενούσε εκτεταμένα δάση και εύκρατο κλίμα, συνθήκες ιδανικές για την ανάπτυξη πλούσιας χλωρίδας και πανίδας.

Η ανακάλυψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα απολιθώματα δεινοσαύρων στην Ανταρκτική παραμένουν εξαιρετικά σπάνια. Οι δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες και το παχύ στρώμα πάγου που καλύπτει μεγάλο μέρος της ηπείρου δυσχεραίνουν σημαντικά την παλαιοντολογική έρευνα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το εύρημα συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση των οικοσυστημάτων που αναπτύχθηκαν στην Ανταρκτική πριν από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η σημερινή παγωμένη ήπειρος υπήρξε κάποτε ένας τόπος όπου ζούσαν και εξελίσσονταν εντυπωσιακά προϊστορικά είδη.



Πηγή: skai.gr

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