Ο Γουίλι Νέλσον προειδοποιεί με ανοιχτή επιστολή για τους κινδύνους των κέντρων δεδομένων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γουίλι Νέλσον, σταρ της κάντρι και ακτιβιστής για το περιβάλλον, κατέκρινε τα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ για τον αρνητικό τους αντίκτυπο στο περιβάλλον και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Είναι ένας από τους ιδρυτές του Farm Aid, οργάνωσης που υποστηρίζει τις τοπικές φάρμες και αντιτίθεται στις μεγάλες εργοστασιακές εγκαταστάσεις που απειλούν οικογενειακές εκτάσεις.

Με ανοιχτή επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάλεσε σε ενότητα και αγώνα κατά των αποθηκών servers λόγω των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους.

Ο Γουίλι Νέλσον έχει μιλήσει κατά των κέντρων δεδομένων και έχει καλέσει τους ανθρώπους να ενωθούν και να «πολεμήσουν» ενάντια στις αποθήκες servers (εξυπηρετητών). Ο σταρ της κάντρι, ακτιβιστής για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους ιδρυτές του Farm Aid – οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται πάνω από 40 χρόνια για να υποστηρίξει τις τοπικές φάρμες και να αποτρέψει τις μεγάλης κλίμακας εργοστασιακές εγκαταστάσεις από το να καταλάβουν εκτάσεις που ανήκουν σε οικογένειες.

Χθες ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός κοινοποίησε ανοιχτή επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδικάζοντας τα περιβαλλοντικά καταστροφικά κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ επισημαίνοντας τον σκληρό αντίκτυπο που έχουν τόσο στο περιβάλλον όσο και στις τοπικές επιχειρήσεις.

«Μεγάλωσα στο Άμποτ και εξακολουθώ να έχω ένα σπίτι εκεί με καλλιεργήσιμη γη όπου μπορώ ακόμα να βλέπω αστέρια τη νύχτα» αναφέρει στην ανάρτησή του. «Και τώρα η κοινότητά μας, όπως και πολλές άλλες, πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στα κέντρα δεδομένων που εισβάλλουν στη γη μας» τονίζει.

Ο Γουίλι Νέλσον διατυπώνει τη θέση ότι οι αποθήκες ψηφιακών δεδομένων είναι «θορυβώδεις», «κλέβουν νερό» και «προκαλούν φωτορύπανση». «Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε» είναι να βρίσκονται «οπουδήποτε κοντά στην πόλη μας (ή σε οποιαδήποτε άλλη, άλλωστε)» σημειώνει

«Η δύναμη της αγροτικής Αμερικής δεν προήλθε ποτέ από μεγάλα βιομηχανικά αποτυπώματα. Προέρχεται από γενιές ανθρώπων, ανοιχτούς χώρους, τοπικές επιχειρήσεις και μια σύνδεση με τη γη», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι η χώρα αξίζει «διοίκηση που δεν κλέβει γεωργική γη» και μικρές οικογενειακές φάρμες - όχι «κέντρα δεδομένων που μόνο καταστρέφουν το περιβάλλον γύρω τους».

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Όποιος ελέγχει την τροφή και το νερό, ελέγχει τις μάζες. Ας μην επιτρέψουμε την δική μας καταστροφή ή ας μην εγκαταλείψουμε τον έλεγχο των απαραίτητων πόρων στις ΗΠΑ, και ιδιαίτερα στο Άμποτ».

Τα κέντρα δεδομένων προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα λόγω της τεράστιας κατανάλωσης νερού, καθώς και της τεράστιας έκτασης γης και ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία τους. Ήδη σε πολλά μέρη της χώρας έχουν είτε απαγορεύσει είτε αναβάλει την κατασκευή κέντρων δεδομένων λόγω αυτών των ανησυχιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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