Χωρικοί από τη νοτιοδυτική ακτογραμμή του Τρινιντάντ ανέφεραν μεγάλες ρωγμές κατά μήκος της ακτογραμμής, δηλώνοντας μάλιστα ότι τμήματά της έχουν ανυψωθεί κατά σχεδόν 6 μέτρα μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, με τουλάχιστον 1.500 νεκρούς.

Φωτογραφίες και βίντεο από την ακτογραμμή της Γκάλφα, που βρίσκεται στο χωριό Σέδρος, δείχνουν ψάρια, καβούρια και σαλάχια νεκρά στην παραλία.

Ο 46χρονος Καμάλ Μπαϊκεράν είπε ότι ανακάλυψε ότι η ακτογραμμή είχε αλλάξει το πρωί μετά τους σεισμούς. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AP «όλη η θαλάσσια ζωή παγιδεύτηκε ανάμεσα σε βράχους και κανονικά, όλη αυτή η θαλάσσια πανίδα με οποιοδήποτε σημάδι κινδύνου, θα έβγαινε άμεσα».

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«Υπήρχαν σαλάχια παγιδευμένα κάτω από βράχους, γεγονός που μαρτυρά ότι επρόκειτο για μια ακαριαία μετακίνηση, μια κίνηση κλασμάτων του δευτερολέπτου, μια ανύψωση της ακτής».

Μόνο 11 χιλιόμετρα χωρίζουν τη Βενεζουέλα από το νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, στα πλησιέστερα σημεία τους.

USGS

48% πιθανότητες για ισχυρό μετασεισμό

Την ίδια στιγμή το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) προβλέπει ότι υπάρχει πιθανότητα 48% να σημειωθούν ένας ή περισσότεροι μετασεισμοί μεγέθους μεγαλύτεροι από 5 Ρίχτερ, οι οποίοι μπορεί να είναι καταστροφικοί, μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Προσθέτει ότι είναι επίσης πιθανό να σημειωθούν έως και 210 μικρότεροι μετασεισμοί μεγέθους 3 Ρίχτερ ή μεγαλύτεροι αυτή την εβδομάδα, επομένως θα είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να γίνουν αισθητοί σε κοντινή απόσταση.

Σε ενημέρωση στον ιστότοπό του την Κυριακή, το USGS ανέφερε επίσης ότι υπήρξαν ήδη πέντε μετασεισμοί μεγέθους 3 Ρίχτερ ή μεγαλύτεροι.

Καμάλ Μπαϊκεράν

Πηγή: skai.gr

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