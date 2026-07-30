Οι Βαϊόλα Ντέιβις, Σύνθια Ερίβο και Ρετζίνα Κινγκ σε μάχη για την αποκατάσταση της μαγείας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ηθοποιοί Βαϊόλα Ντέιβις, Σύνθια Ερίβο και Ρετζίνα Κινγκ πρωταγωνιστούν στην ταινία «Children Of Blood And Bone».

Η ταινία αποτελεί διασκευή του ομώνυμου μπεστ σέλερ μυθιστορήματος φαντασίας της Τόμι Αντεγιέμι και αφηγείται τη μάχη για την αποκατάσταση της μαγείας στο βασίλειο της Ορίσα μετά από γενοκτονία.

Η Paramount Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, που δείχνει θανατηφόρες μάχες, μαγεία και απόκοσμα πλάσματα.

Οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ Βαϊόλα Ντέιβις, Σύνθια Ερίβο και Ρετζίνα Κινγκ είναι ανάμεσα στους σταρ που εμπλέκονται σε έναν μαγικό πόλεμο στην ταινία «Children Of Blood And Bone». Η επερχόμενη ταινία είναι διασκευή του ομώνυμου μπεστ σέλερ μυθιστορήματος φαντασίας της Τόμι Αντεγιέμι και επικεντρώνεται στη μάχη για την αποκατάσταση της μαγείας στο βασίλειο της Ορίσα μετά από μια βάναυση βασιλική γενοκτονία.

Το γεμάτο αστέρια καστ αντιμετωπίζει θανατηφόρες μάχες, μαγεία και απόκοσμα πλάσματα στο εκρηκτικό πρώτο τρέιλερ της ταινίας, το οποίο κυκλοφόρησε από την Paramount Pictures.

«Η Ορίσα ήταν κάποτε μια χώρα, στην οποία η μαγεία έρεε στους άνθρωπους μας. Γεννηθήκατε με ένα χάρισμα μεγαλύτερο από όσο νομίζετε» αναφέρεται στο τρέιλερ και εξηγείται πώς το φανταστικό βασίλειο έχει καταληφθεί από χρήστες που δεν είναι μάγοι.

Το τρέιλερ βασίζεται σε ένα νέο πρωτότυπο τραγούδι των βραβευμένων με Grammy καλλιτεχνών Tems και Burna Boy και το κείμενο στην οθόνη αναφέρει: «Ένας επικός νέος κόσμος ζωντανεύει». Έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία από τότε που το πολυδιαφημισμένο μυθιστόρημα «Children Of Blood And Bone» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα ράφια των βιβλιοπωλείων.

Στην κινηματογραφική εκδοχή πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Ίντρις Έλμπα, Αμάντλα Στένμπεργκ και Τόσιν Κόουλ. Η ταινία «Το Children Of Blood And Bone» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 15 Ιανουαρίου του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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