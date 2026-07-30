BBC: Το Ισραήλ κατασκευάζει νέα χερσαία τείχη στη Γάζα και εκτοπίζει οικογένειες

Η Ουμ Μοχάμεντ αλ-Σαουίς ψάχνει απεγνωσμένα ένα μέρος για να ζήσει αφότου το Ισραήλ μετακίνησε τους κίτρινους τσιμεντόλιθους που σηματοδοτούν τα σημεία που ελέγχει στη Λωρίδα της Γάζας. «Έχουμε εκτοπιστεί από μέρος σε μέρος και τώρα δεν έχουμε πουθενά να πάμε», λέει.

Οι οικογένειες που ζουν στην αλ-Τούφα στη βόρεια Γάζα ξύπνησαν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και διαπίστωσαν ότι τα κίτρινα τσιμεντένια τετράγωνα που είχαν τοποθετήσει τις προηγούμενες ημέρες οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις (IDF) είχαν μετακινηθεί δυτικά, στο κέντρο του δρόμου Σαλάχ αλ-Ντιν, μιας βασικής διαδρομής μεταξύ βορρά και νότου που διασχίζει τη Γάζα.

Το σπίτι της οικογένειας αλ-Σαουίς καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Την Κυριακή 26/7, αναγκάστηκαν να φύγουν ξανά αφού ο ισραηλινός στρατός έστειλε προειδοποίηση για μία επικείμενη επίθεση σε κοντινό κτίριο.

Το μόνο καταφύγιό τους ήταν μια σκηνή, η οποία διαλύθηκε από την επίθεση. Σε κοντινή απόσταση, μια ισραηλινή σημαία κυμάτιζε πάνω από ένα χωμάτινο φράγμα ύψους περίπου 3 μέτρων.

«Θα πεθάνουμε εδώ», είπε ο Μοχάμεντ αλ-Σαουίς. «Ο θάνατος είναι καλύτερος από την ταπείνωση. Κανείς δεν είναι στο πλευρό μας».

Η «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα μετατρέπεται σε μόνιμο σύνορο

;Όπως αναφέρει το BBC, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να αποσύρει τις στρατιωτικές του δυνάμεις σε μια προκαθορισμένη γραμμή οριοθέτησης, γνωστή ως «Κίτρινη Γραμμή».

Η συμφωνία προέβλεπε ότι το Ισραήλ θα διατηρούσε προσωρινά τον έλεγχο της περιοχής που βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη γραμμή, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 53% της συνολικής έκτασης της Λωρίδας της Γάζας.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πρόσφατα ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ελέγχουν πλέον περισσότερο από το 60% του παλαιστινιακού θύλακα. Μάλιστα, ήδη από τον Μάιο είχε αναφέρει δημόσια ότι στόχος των επιχειρήσεων ήταν ο έλεγχος του 70% της περιοχής.

Οι καταγγελίες της Χαμάς και η ισραηλινή απάντηση

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μετακινώντας την Κίτρινη Γραμμή προς τα δυτικά, επεκτείνοντας έτσι την περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ισραηλινών δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ανώτερος Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Όπως ανέφερε στο BBC, «οι αναπτύξεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και οι γραμμές ασφαλείας αποτελούν επιχειρησιακά μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των Ισραηλινών πολιτών και για να αποτραπεί η Χαμάς από την ανασυγκρότηση του στρατιωτικού της μηχανισμού».

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί απέναντι σε κάθε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Από τους τσιμεντόλιθους στα αναχώματα

Στην αρχική φάση εφαρμογής της συμφωνίας, η Κίτρινη Γραμμή επισημάνθηκε με τσιμεντόλιθους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το BBC, ορισμένοι από αυτούς μετακινήθηκαν βαθύτερα μέσα στη Γάζα.

Κίτρινος τσιμεντόλιθος με ταμπέλα, τοποθετημένος στη μέση του κατεστραμένου οικισμού, σηματοδοτεί τα όρια

Πλέον, το Ισραήλ έχει προχωρήσει στην κατασκευή εκτεταμένου δικτύου χωμάτινων αναχωμάτων και φραγμάτων, έργο που ξεκίνησε λίγο μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Οι κατασκευές εκτείνονται σε περισσότερα από 42 χιλιόμετρα, καλύπτοντας περίπου το 85% της Κίτρινης Γραμμής, ενώ το μεγαλύτερο συνεχόμενο τμήμα τους φτάνει τα 13,8 χιλιόμετρα.

Ειδικοί που μίλησαν στο BBC εκτιμούν ότι η έκταση των χωματουργικών εργασιών υποδηλώνει προετοιμασία για μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αρκετές περιοχές, τα νέα αναχώματα μετακινούν ουσιαστικά τα de facto όρια ασφαλείας βαθύτερα στο εσωτερικό της Γάζας, διευρύνοντας παράλληλα τη ζώνη όπου απαγορεύεται η πρόσβαση των αμάχων.

Οι αλλαγές στο έδαφος

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί τμήμα αναχώματος κοντά στον καταυλισμό αλ-Μαουάσι, το οποίο βρίσκεται περισσότερο από 1,5 χιλιόμετρο πέρα από το σημείο όπου είχε αρχικά χαρτογραφηθεί η Κίτρινη Γραμμή. Αντίστοιχα, στο Χαν Γιουνίς καταγράφεται μετατόπιση άνω των 500 μέτρων.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι οι εργασίες αποσκοπούν στη σαφή και οπτική σήμανση της γραμμής επί του εδάφους, ώστε να μειωθούν οι τριβές. Παράλληλα, απορρίπτουν κάθε ισχυρισμό ότι η Κίτρινη Γραμμή έχει μετακινηθεί ή ότι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί πέρα από αυτή.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά, σύμφωνα με τα οποία κίτρινοι οριοδείκτες μεταφέρθηκαν βαθύτερα στη Γάζα, ακόμη και σε περιοχές όπου διέμεναν Παλαιστίνιοι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Νέοι εκτοπισμοί στη Ζεϊτούν

Στις 18 Ιουλίου, δεκάδες οικογένειες εγκατέλειψαν εσπευσμένα τη συνοικία Ζεϊτούν, ανατολικά της πόλης της Γάζας, μεταφέροντας όσα υπάρχοντα μπορούσαν σε μοτοσικλέτες ή φεύγοντας ακόμη και με άδεια χέρια.

Είχε προηγηθεί εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό, γεγονός που, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι η Κίτρινη Γραμμή επρόκειτο να μετακινηθεί εκ νέου.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν πυρά από στρατιωτικά οχήματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Κάθε ημέρα υπάρχουν βομβαρδισμοί, εκτοπισμοί και εξώσεις», δήλωσε ο Ισμαήλ Κάσκο. Όπως είπε, η οικογένειά του ζει διαρκώς με τον φόβο των ισραηλινών πυρών. «Μένουμε σε σκηνές και όχι σε σπίτια. Δεν υπάρχει τσιμέντο για να μας προστατεύσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), περίπου 30 οικογένειες έχασαν τα προσωρινά καταλύματά τους στη Ζεϊτούν και χρειάστηκε να λάβουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι δεκάδες σκηνές και πρόχειρα καταλύματα εξαφανίστηκαν από την περιοχή μέσα στον Ιούλιο.

Νέες στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Κάτοικοι της Ζεϊτούν αναφέρουν ότι ανατολικά της περιοχής παρατηρούν καθημερινά μπουλντόζες και βαριά μηχανήματα, όπου κατασκευάζονται νέα στρατιωτική βάση και χωμάτινα αναχώματα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο BBC ότι η αμυντική του διάταξη περιλαμβάνει ζώνη ασφαλείας, φυσικά εμπόδια, μέσα συλλογής πληροφοριών, τεχνολογικά συστήματα και επιχειρησιακή παρουσία στρατευμάτων.

Όπως ανέφερε, τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην αποτροπή διεισδύσεων και εχθρικών ενεργειών, καθώς και στην προστασία τόσο των στρατιωτών όσο και των ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στα σύνορα. Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή ή την έκταση των έργων.

Τι δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες

Ανατολικά της Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, οικογένειες που κατοικούσαν σε αγροτικές εκτάσεις δήλωσαν ότι ειδοποιήθηκαν δύο ημέρες πριν ισοπεδωθεί η περιοχή.

Οι δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν ίχνη αρμάτων μάχης, κατεστραμμένες κατασκευές και ελαιώνες που έχουν εκχερσωθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων πέρα από την αρχική Κίτρινη Γραμμή. Παράλληλα, επαληθευμένα βίντεο δείχνουν τρεις νέους κίτρινους οριοδείκτες, με τον πιο απομακρυσμένο να βρίσκεται πάνω από 300 μέτρα πέρα από την προβλεπόμενη γραμμή.

Ανάλογες αναφορές υπάρχουν και από την περιοχή αλ-Μαουάσι, όπου Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι οι οριοδείκτες μετακινήθηκαν ακόμη πιο κοντά στους καταυλισμούς τους, ενώ περιγράφουν συνεχή παρουσία αρμάτων μάχης, συχνά πυρά και κατασκευή ψηλών αναχωμάτων.

Ο ιδρυτής της εταιρείας ανάλυσης πληροφοριών MAIAR, Tony Reeves, εκτίμησε, μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, ότι ορισμένα από τα αναχώματα φτάνουν σε ύψος έως και επτά μέτρα.

Τα επαληθευμένα βίντεο και οι εικόνες από δορυφόρους δείχνουν επίσης εκτεταμένες εκσκαφές, αναδιαμόρφωση του οδικού δικτύου και ισοπέδωση κτιρίων, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τις νέες οχυρωματικές κατασκευές.

Κατεδαφίσεις και επέκταση στρατιωτικών θέσεων

Τον Ιούνιο, λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών κοντά στη Ράφα, ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν κτίρια και θερμοκήπια κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής του φράγματος.

Στο Χαν Γιουνίς, πλάνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος των IDF κατέγραψαν ελεγχόμενη κατεδάφιση συγκροτήματος κτιρίων πέρα από την Κίτρινη Γραμμή. Μέχρι τον Ιούλιο είχε ήδη κατασκευαστεί νέο ανάχωμα, ενώ δεκάδες ακόμη κτίρια καταστράφηκαν.

Μόνο μέσα στον Ιούλιο, οι δορυφορικές εικόνες καταγράφουν δεκάδες νέες κατεδαφίσεις σε περιοχές όπως το Χαν Γιουνίς, η Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, η Ζεϊτούν, η Τζαμπαλία και η Μπέιτ Λαχία.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έχει δημιουργήσει δεκάδες νέες βάσεις, φυλάκια και χώρους συγκέντρωσης κατά μήκος της Κίτρινης Γραμμής. Από την κατάπαυση του πυρός έχουν κατασκευαστεί 14 νέες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων δύο βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή, ενώ επτά παλαιότερες έχουν επεκταθεί ή ασφαλτοστρωθεί.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν απάντησαν ειδικά στις ερωτήσεις του BBC σχετικά με τις κατεδαφίσεις πέρα από την Κίτρινη Γραμμή, περιοριζόμενες να δηλώσουν ότι οι δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Ο απόστρατος ταξίαρχος Άσαφ Όριον, ανώτερος ερευνητής του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) του Ισραήλ, εκτιμά ότι η ανάπτυξη νέων βάσεων και οχυρωματικών έργων δείχνει πως ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μακροχρόνια παραμονή κατά μήκος της Κίτρινης Γραμμής, καθώς -όπως σημειώνει- δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στον αφοπλισμό της Χαμάς.

Από την πλευρά του, ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας του King's College London, δρ Αντρέας Κριγκ, υποστήριξε ότι τα ευρήματα του BBC καταδεικνύουν πως «το Ισραήλ μετατρέπει την Κίτρινη Γραμμή από προσωρινό όριο αποχώρησης σε de facto εσωτερικό σύνορο».

Οι κάτοικοι της Γάζας υποστηρίζουν ότι η σταδιακή επέκταση της Κίτρινης Γραμμής έχει εγκλωβίσει περισσότερους από δύο εκατομμύρια ανθρώπους σε ολοένα και μικρότερη έκταση, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις ήδη δραματικές ανθρωπιστικές συνθήκες.

«Η Κίτρινη Γραμμή μετακινείται διαρκώς», δήλωσε ο εκτοπισμένος κάτοικος της πόλης της Γάζας, Αμπού Καμέλ Χαμάμι. «Αναγκαζόμαστε να μετακινούμαστε συνεχώς από δρόμο σε δρόμο. Παντού υπάρχουν σκηνές και καταυλισμοί εκτοπισμένων».



Πηγή: skai.gr

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