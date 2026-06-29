Μεγάλη μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι διασωστικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια μετά τη διπλή φονική σεισμική δόνηση της Τετάρτης.

Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι ξεπερνούν τους 46.000. Στη Λα Γκουάιρα, την πολιτεία που επλήγη περισσότερο από τον Εγκέλαδο, συρρεύουν ομάδες διάσωσης και από το εξωτερικό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τους Αμερικανούς διασώστες να βγάζουν από τα ερείπια μιας πολυκατοικίας μια μητέρα με το μωρό της, με τις εικόνες να προκαλούν παγκόσμια συγκίνηση. Οι διασώστες διέσωσαν και δυο 11χρονους.

Against impossible odds, hope endures. 🇺🇸



American search and rescue teams rescued an infant from beneath the rubble following the earthquake in Venezuela. Every life saved is a victory. pic.twitter.com/PcFayXEqNP — Department of State (@StateDept) June 27, 2026

Working through the night and into today, members of USA-01 conducted rescue operations at two separate collapsed structures, bringing three more survivors to safety.@StateDept @usembassyve @ffxfirerescue pic.twitter.com/PK5eHjBQXX — VA-TF1 / USA-01 - Urban Search and Rescue (@VATF1) June 28, 2026

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μεταξύ αυτών ήταν δύο 11χρονα αγόρια, τα οποία διασώθηκαν από κατεστραμμένα κτίρια με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους την Κυριακή, και ένας έφηβος με τον πατέρα του.

Ωστόσο, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται, οι ελπίδες για την εύρεση περισσότερων επιζώντων μειώνονται όσο περνάει ο χρόνος. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από μια καταστροφή είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων, με τους συγγενείς των αγνοουμένων να εύχονται σε ένα θαύμα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες ανέφερε πως ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, «189 από τα οποία υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση», πρόσθεσε. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000.

Venezuela's earthquake death toll has risen to 1,430, while rescue teams pulled an 11-year-old boy alive from the rubble after 70 hours. pic.twitter.com/oABZfINoFX — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) June 28, 2026

Απεγνωσμένοι κάτοικοι σκάβουν ακόμη και με τα χέρια τους στα συντρίμμια για να βρουν τους ανθρώπους τους. Όπως δηλώνουν στο BBC, ακούνε ανθρώπους κάτω από ερείπια αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν τα βαριά μπάζα, γι' αυτό και περιμένουν την άφιξη των βαριών μηχανημάτων.

Ο Τομ Φλέτσερ του ΟΗΕ δήλωσε το Σάββατο ότι έχουν αποσταλεί 39 ομάδες έρευνας και διάσωσης από όλο τον κόσμο, με την καθεμία να αποτελείται από 50 έως 100 άτομα. «Μιλάμε για σχεδόν 2.000 άτομα που καταφθάνουν, 111 σκύλους, καθώς και ιατρικές ομάδες. Χρησιμοποιούμε μικρό-drones που μας βοηθούν να εντοπίσουμε ανθρώπους μέσα στα κτίρια», σημείωσε.

Σάλος με βίντεο που δείχνουν υπουργό να εμποδίζει Αμερικανούς διασώστες

Την ίδια στιγμή, σάλο έχουν προκαλέσει βίντεο που φέρεται να δείχνουν τον υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Ντιοσντάντο Καμπέγιο να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες τη στιγμή που η κλεψύδρα για τους εγκλωβισμένους αδειάζει... «Δεν θέλεις να πάω να βοηθήσω το άτομο που βρίσκεται εκεί;», τον ρωτά ο Αμερικανός διασώστης.Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λα Γκουάιρα.

ALERTA 🇻🇪 | ¡ÚLTIMA HORA! 🚨| Diosdado Cabello no deja pasar la ayuda de los EE.UU a La Guaira. pic.twitter.com/aBKOWTW393 — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 28, 2026

ALERTA 🇻🇪 | ¡ÚLTIMA HORA!🚨| Segundo video de Diosdado Cabello impidiendo el paso a rescatista de EE.UU en plena operación de rescate en La Guaira. pic.twitter.com/QuTtn0YrLV — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 29, 2026

Πηγή: skai.gr

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