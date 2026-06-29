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Βενεζουέλα: Σχεδόν 1.500 οι νεκροί των σεισμών - Σάλος με βίντεο που δείχνουν υπουργό να εμποδίζει Αμερικανούς διασώστες

Τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774 - Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000 - Διασώθηκε μητέρα με το μωρό της

UPDATE: 08:28
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βενεζουέλα

Μεγάλη μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι διασωστικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια μετά τη διπλή φονική σεισμική δόνηση της Τετάρτης.

Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι ξεπερνούν τους 46.000. Στη Λα Γκουάιρα, την πολιτεία που επλήγη περισσότερο από τον Εγκέλαδο, συρρεύουν ομάδες διάσωσης και από το εξωτερικό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τους Αμερικανούς διασώστες να βγάζουν από τα ερείπια μιας πολυκατοικίας μια μητέρα με το μωρό της, με τις εικόνες να προκαλούν παγκόσμια συγκίνηση. Οι διασώστες διέσωσαν και δυο 11χρονους.

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μεταξύ αυτών ήταν δύο 11χρονα αγόρια, τα οποία διασώθηκαν από κατεστραμμένα κτίρια με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους την Κυριακή, και ένας έφηβος με τον πατέρα του. 

Ωστόσο, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται, οι ελπίδες για την εύρεση περισσότερων επιζώντων μειώνονται όσο περνάει ο χρόνος. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από μια καταστροφή είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων, με τους συγγενείς των αγνοουμένων να εύχονται σε ένα θαύμα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες ανέφερε πως ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, «189 από τα οποία υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση», πρόσθεσε. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000.

Απεγνωσμένοι κάτοικοι σκάβουν ακόμη και με τα χέρια τους στα συντρίμμια για να βρουν τους ανθρώπους τους. Όπως δηλώνουν στο BBC, ακούνε ανθρώπους κάτω από ερείπια αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν τα βαριά μπάζα, γι' αυτό και περιμένουν την άφιξη των βαριών μηχανημάτων.

Ο Τομ Φλέτσερ του ΟΗΕ δήλωσε το Σάββατο ότι έχουν αποσταλεί 39 ομάδες έρευνας και διάσωσης από όλο τον κόσμο, με την καθεμία να αποτελείται από 50 έως 100 άτομα. «Μιλάμε για σχεδόν 2.000 άτομα που καταφθάνουν, 111 σκύλους, καθώς και ιατρικές ομάδες. Χρησιμοποιούμε μικρό-drones που μας βοηθούν να εντοπίσουμε ανθρώπους μέσα στα κτίρια», σημείωσε.

Σάλος με βίντεο που δείχνουν υπουργό να εμποδίζει Αμερικανούς διασώστες

Την ίδια στιγμή, σάλο έχουν προκαλέσει βίντεο που φέρεται να δείχνουν τον υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Ντιοσντάντο Καμπέγιο να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες τη στιγμή που η κλεψύδρα για τους εγκλωβισμένους αδειάζει... «Δεν θέλεις να πάω να βοηθήσω το άτομο που βρίσκεται εκεί;», τον ρωτά ο Αμερικανός διασώστης.Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λα Γκουάιρα.  

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βενεζουέλα Σεισμός διάσωση συντρίμμια
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