Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο συγγραφέας Ραούλ Βάνεγκεμ

Ο Βέλγος φιλόσοφος και συγγραφέας Ραούλ Βάνεγκεμ, φυσιογνωμία του ελευθεριακού κινήματος, σφοδρός επικριτής της καταναλωτικής κοινωνίας στα χρόνια του 1960, πέθανε σε ηλικία 92 ετών, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο το περιβάλλον του.

Γεννημένος τον Μάιο του 1934 στην επαρχία Ενό, στη γαλλόφωνη Βαλωνία, ο Ραούλ Βάνεγκεμ υπήρξε, μαζί με τον Γκι Ντεμπόρ, προσωπικότητα του καταστασιακού κινήματος ριζικής αμφισβήτησης του καπιταλισμού και της "κοινωνίας του θεάματος" που ενέπνευσε τον Μάη του ΄68.

Raoul Vaneigem est mort.



À l'âge de 92 ans.



Une vie d'irrévérence et d'attachement viscéral à la liberté.



Le Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations (1967) reste un ouvrage bouleversant.



On a eu la joie de figurer parmi ses maisons d'édition.



Merci, Raoul. pic.twitter.com/icLWzj8zu0 — Éditions Libertalia (@LibertaliaLivre) July 29, 2026

Το βιβλίο του «Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations» («Πραγματεία για την τέχνη του βίου προς χρήση των μελλοντικών γενεών»), που εκδόθηκε το 1967, αποτέλεσε προσευχητάρι των φοιτητών του Μάη του '68 στο Παρίσι, έναν ύμνο στη χειραφέτηση του ατόμου απέναντι στον θρίαμβο του καταναλωτισμού.

Τα τελευταία χρόνια μοίραζε τον χρόνο του ανάμεσα στο Βέλγιο, στη Γαλλία και τη Βαρκελώνη στην Ισπανία, όπου και διέμενε, σύμφωνα με έναν φίλο του.

Πέθανε τη νύχτα της Τρίτης προς χθες, Τετάρτη, στο σπίτι του στη Βαρκελώνη, Είχε «έναν ήσυχο και φυσικό θάνατο», σύμφωνα με άλλη πηγή του περιβάλλοντός του που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

O Ραούλ Βάνεγκεμ, γιος σοσιαλιστή και αντικληρικαλιστή σιδηροδρομικού υπαλλήλου που συμμετείχε ενεργά στην αντίσταση εναντίον των ναζί κατακτητών, γεννήθηκε τo 1934 και μεγάλωσε στην πόλη Λεσίν του Βελγίου, γενέτειρα επίσης του Ρενέ Μαγκρίτ. Έπειτα από σπουδές λογοτεχνίας και αρχαίων γλωσσών στις Βρυξέλλες, στράφηκε προς τη διδασκαλία για δέκα χρόνια.

Η συνάντηση με τον Γκι Ντεμπόρ τον καλοκαίρι του 1961 στο Παρίσι αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του. Θα γίνουν οι μορφές της «καταστασιακής διεθνούς», του επαναστατικού και καλλιτεχνικού κινήματος που αναμειγνύει στοιχεία της πολιτικής θεωρίας με την κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης για να καταπολεμηθεί η αποξένωση του κόσμου της εργασίας. Ο Βάνεγκεμ ήταν συγγραφέας περίπου 50 βιβλίων συνολικά, πολλά από τα οποία κυκλοφορούν και στα ελληνικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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