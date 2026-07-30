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Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι, λόγω πυρκαγιάς

Λόγω του συμβάντος, επηρεάζονται ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία

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Hellenic Train

Διεκόπη από τις 10:23 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Hellenic Train Αθήνα Άγιοι Ανάργυροι Πυρκαγιά
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