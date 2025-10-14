Ήταν τα τεράστια ζώα που περιπλανιόνταν στη Γη πριν από 166 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα, ένα παράθυρο στο προϊστορικό τους παρελθόν αποκαλύπτεται σε ένα λατομείο της Οξφόρδης.

Κρυμμένος κάτω από τόνους βράχων και πετρωμάτων, ένας «υπεραυτοκινητόδρομος δεινοσαύρων» αναδύεται, εκεί όπου οι παλαιοντολόγοι κυριολεκτικά περπατούν στα βήματα αυτών των γιγάντων. Η φετινή ανασκαφή αποκάλυψε μία από τις μεγαλύτερες συνεχόμενες σειρές αποτυπωμάτων στον κόσμο.

Σε αυτό το ορυχείο της Οξφόρδης, βρέθηκαν ίχνη δεινοσαύρων 166 εκ. ετών

Επιστήμονες από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο συγκεντρώθηκαν στο λατομείο Dewars Farm, όπου η BBC κατέγραψε τη δουλειά τους ανάμεσα σε φορτηγά και εκσκαφείς. «Τα αποτυπώματα είναι απίστευτα μεγάλα», εξηγεί η Έμμα Νίκολς από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Οξφόρδης. «Ανήκουν σε έναν σαυρόποδο, πιθανότατα σε Cetiosaurus, γνωστό από αυτή την περιοχή».

Οι συγκρίσεις συγκλονίζουν

Τα τετράποδα, μακρύλαιμια φυτοφάγα αυτά πλάσματα μπορούσαν να φτάσουν τα 18 μέτρα μήκος. Τα νέα ίχνη, που εκτείνονται σε 220 μέτρα, δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο κίνησης και τη συμπεριφορά των δεινοσαύρων, ενώ μικρότερα αποτυπώματα ανήκουν σε σαρκοφάγους όπως ο Megalosaurus.

Οι επιστήμονες θεωρούν τα αποτυπώματα αυτά μοναδικό αρχείο, καθώς δείχνουν πώς κινούνταν πραγματικά οι δεινόσαυροι σε φυσικό περιβάλλον ένα σπάνιο, συναρπαστικό στιγμιότυπο ζωής από την Ιουρασική περίοδο.

