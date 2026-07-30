Σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, στις 14.45, τα διλήμματα γίνονται πιο δύσκολα και οι αποφάσεις αποκτούν βαρύ τίμημα στην καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ, «Νόμοι της καρδιάς». Ο Σεργκέν, αποφασισμένος να μη χάσει την Αζρά, στήνει ένα επικίνδυνο σχέδιο. Παράλληλα, μια απρόσμενη πρόταση φέρνει τη Σανέμ μπροστά σε ένα σταυροδρόμι που μπορεί να αλλάξει την πορεία της ζωής της...
Ο Σεργκέν, αρχικά συγκλονισμένος από την πληροφορία ότι ο Φαρούκ είναι ετοιμοθάνατος, αποφασίζει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός του, στην προσπάθειά του να κρατήσει κοντά του την Αζρά. Όμως, για να μην καταρρεύσει η ψεύτικη ιστορία που θα της πει, θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός φίλου του, που είναι γιατρός. Η Αζρά καταφέρνει να βρει τη μικρή Ετζέ και τον πατέρα της και τους υπόσχεται να κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει τη μικρή τους οικογένεια ενωμένη. Εν τω μεταξύ, η Σανέμ δέχεται από τον Ουράλ μια πρόταση που τη βάζει σε σοβαρές σκέψεις…
Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.
Δείτε το trailer:
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