Η Σακίρα είναι αποφασισμένη να διατηρεί τις χαρακτηριστικές μπούκλες της άψογες ακόμη και κατά τη διάρκεια της προπόνησής της, όπως αποκάλυψε ο προσωπικός κομμωτής της, Jhonatan Rendon.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στο Instagram, η 49χρονη Κολομβιανή τραγουδίστρια φαίνεται ξαπλωμένη μπρούμυτα στο πάτωμα, την ώρα που εκτελεί ασκήσεις με βάρη. Παράλληλα, ο κομμωτής της βρίσκεται σκυμμένος δίπλα της και στεγνώνει με πιστολάκι τα μαλλιά της, τα οποία έχει προηγουμένως χωρίσει σε κοτσίδες.

Γυμναστική και χτένισμα ταυτόχρονα

«Φροντίζουμε να αξιοποιούμε κάθε δευτερόλεπτο», έγραψε ο Jhonatan Rendon στη λεζάντα του βίντεο, παρουσιάζοντας τη μέθοδο που χρησιμοποιεί για να προστατεύει τις μπούκλες της Σακίρα από τον ιδρώτα και την υγρασία.

Η εικόνα προκάλεσε πολλά σχόλια από τους διαδικτυακούς της ακολούθους, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την ικανότητα της τραγουδίστριας και του συνεργάτη της να συνδυάζουν την προπόνηση με την προετοιμασία της εμφάνισής της.

Η Σακίρα βρέθηκε πρόσφατα ξανά στο επίκεντρο, όταν πόζαρε μαζί με την Μπιγιονσέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026. Οι δύο σταρ άφησαν τα φυσικά, σγουρά μαλλιά τους ελεύθερα και φωτογραφήθηκαν μαζί στο στάδιο της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Ισπανία επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση. Η κοινή τους φωτογραφία προκάλεσε ενθουσιασμό στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια «likes» μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Πηγή: skai.gr

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