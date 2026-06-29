Μετά τη «διπλωματία των κανονιοφόρων» ΗΠΑ και Ιράν ετοιμάζονται για διαβουλεύσεις την Τρίτη. Ο Ρίτσαρντ Σμίρερ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ομάν, τόνισε στο Al Jazeera ότι η διαμεσολάβηση από το Κατάρ και το Πακιστάν πέτυχε να φέρει την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι η ανταλλαγή στρατιωτικών επιθέσεων φαίνεται να έχει τελειώσει προς το παρόν.

«Πιστεύω ότι είχαμε μια μάλλον καλή διαμεσολάβηση από το Κατάρ και το Πακιστάν στην προσπάθεια να πειστούν οι δύο πλευρές να υποχωρήσουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «και οι δύο πλευρές αισθάνονται πλέον ότι έχουν περάσει το μήνυμά τους».

Κάθε πλευρά έχει «χρησιμοποιήσει στρατιωτική δράση για να υπογραμμίσει την ερμηνεία του» για το Μνημονίου Κατανόησης, και και οι δύο πλευρές φαίνεται να πιστεύουν ότι μπορούν τώρα να «επιστρέψουν στη διπλωματική ανάμειξη».

Ο Σμίρερ σημείωσε ότι αναμένει από το Κατάρ και το Πακιστάν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες της Τρίτης για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν στη μείωση των εντάσεων.

«Ίσως τώρα, προς το παρόν, να έχουμε ξεπεράσει τις εκατέρωθεν, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, στρατιωτικές ενέργειες, και την Τρίτη θα δούμε αυτό που ελπίζω ότι θα είναι μια επιτυχής διπλωματική ανάμειξη, καθώς και μια αποσαφήνιση της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Το Μνημόνιο δίνει 60 ημέρες για την επίλυση της διαμάχης για το Ορμούζ

Ο πρώην διπλωμάτης δήλωσε ότι το χρονικό περιθώριο των 60 ημερών που ορίζεται στο Μνημόνιο Κατανόησης προσφέρει περιθώριο στα δύο μέρη να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με την αξίωση της Τεχεράνης για το Στενό του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της πίεσής της για επιβολή τελών.

«Αυτές οι διαπραγματεύσεις [στην περίοδο των 60 ημερών] θα προσπαθήσουν να διευκρινίσουν το καθεστώς της ναυσιπλοΐας μέσω του στενού, και [το Μνημόνιο] απαγορεύει στο Ιράν, ή, ειλικρινά, σε οποιονδήποτε, να εμποδίζει τη ναυτιλία μέσω του στενού», δήλωσε.

«Επομένως, θα πρέπει να υπάρχουν 60 ημέρες κατά τις οποίες αυτό το ζήτημα στην πράξη δεν θα προκύψει. Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοΐα» επέμεινε.

Αλλά για την περίοδο που ακολουθεί, το Ιράν και το Ομάν, μαζί με τις χώρες του Κόλπου, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, διευκρίνισε ο Σμίρερ.

«Είμαι βέβαιος ότι η θέση των ΗΠΑ, και νομίζω ότι η θέση της διεθνούς κοινότητας, θα είναι ότι δεν μπορούν να υπάρχουν απαγορεύσεις, δεν μπορούν να υπάρχουν απαιτήσεις ασφάλισης, δεν μπορούν να υπάρχουν τέλη, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος ρύθμισης ασφαλείας. Θα δούμε αν το Ιράν μπορεί να συμφωνήσει με αυτό».

Πηγή: skai.gr

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