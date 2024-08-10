Η αιφνιδιαστική εισβολή της Ουκρανίας στη Ρωσία φαίνεται να εκτείνεται σε μια δεύτερη συνοριακή περιοχή, με τις δυνάμεις του Κιέβου να ισχυρίζονται ότι έφτασαν σε ένα χωριό εντός του Μπέλγκοροντ την ώρα που το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι διεξάγει «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στην περιοχή - ένδειξη της κρισιμότητας της κατάστασης και τις αυξανόμενης ανασφάλειας της Μόσχας πέντε ημέρες μετά αφότου τα ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν τη διασυνοριακή επίθεση.

Σε μια τελευταία εξέλιξη, στρατιώτες από το 252ο Τάγμα Εδαφικής Άμυνας της Ουκρανίας φαίνονται σε βίντεο, που κοινοποιήθηκε το Σάββατο, να στέκονται έξω από ένα κτίριο που ισχυρίζονται ότι είναι η λέσχη του χωριού Πορόζ, ένας οικισμός στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας λιγότερο από δύο μίλια από τα σύνορα. Η Washington Post δεν μπόρεσε αμέσως να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο ή πότε τραβήχτηκε.

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν να πιέζουν βαθύτερα στη Ρωσία, σηματοδοτώντας περαιτέρω ότι αυτή η επιχείρηση δεν ήταν μια σύντομη επιδρομή αλλά μάλλον μια πιθανή κατοχή, μια κίνηση που ανατρέπει τα δεδομένα αυτού του πολέμου στη Μόσχα, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία πάνω από δύο χρόνια πριν.

Αν και Ουκρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν επανειλημμένα να σχολιάσουν την επίθεση, οι στρατιώτες τους που πολεμούν στη Ρωσία άρχισαν να δημοσιεύουν περισσότερα βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποτίθεται ότι τα δείχνουν στο Κουρσκ και στο Μπέλγκοροντ. Αρκετές μηχανοποιημένες μονάδες και μονάδες επίθεσης φαίνεται να συμμετέχουν στην επίθεση, πράγμα που σημαίνει ότι το Κίεβο έχει πιθανώς αποσύρει χιλιάδες στρατιώτες από το πεδίο της μάχης στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις είχαν κερδίσει έδαφος.

Όποιος κι αν είναι ο τελικός σκοπός της εισβολής της Ουκρανίας στη Ρωσία, πέτυχε να αναπτερώσει, σύμφωνα με αναλυτές, το ηθικό του Κιέβου. Αντί να παρακολουθούν καθημερινά τις προόδους της Ρωσίας στο ανατολικό μέτωπο, οι Ουκρανοί βλέπουν τα στρατεύματά τους να πιέζουν όλο και πιο βαθιά στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, η οποία συνορεύει με το Σούμι της Ουκρανίας.

Σε ότι,τι αφορά τους στόχους της Ουκρανίας, αναλυτές εκτιμούν ότι ο στρατός της Ουκρανίας μπορεί να προσπαθεί να εκτρέψει τις ρωσικές δυνάμεις από άλλα μέρη της πρώτης γραμμής στην ανατολική Ουκρανία. Αλλά η Ουκρανία κινδυνεύει επίσης να αποσπάσει περισσότερους στρατιώτες της από την άμυνα εκεί και η ποσότητα των εφεδρειών και αν πράγματι η Ουκρανία σκοπεύει να κρατήσει και να καταλάβει το ρωσικό έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα απαιτήσει επίσης την παραμονή στο σημείο σημαντικού αριθμού στρατευμάτων.

Αν και η εκστρατεία κινητοποίησης του Κιέβου έχει στρατολογήσει δεκάδες χιλιάδες άνδρες αυτό το καλοκαίρι, δεν έχουν φτάσει όλες αυτές οι ενισχύσεις στο πεδίο της μάχης, καθώς πρέπει να ολοκληρώσουν ακόμη την εκπαίδευση.

O πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός σε κίνδυνο, σύμφωνα με τη Rosatom

Οι στρατοί της Μόσχας και του Κιέβου συνεχίζουν σήμερα, για πέμπτη ημέρα, τις μάχες στη Ρωσία, στην παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ, όπου η ουκρανική εισβολή θέτει σε κίνδυνο έναν τοπικό πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, σύμφωνα με τον ρωσικό οργανισμό πυρηνικής ενέργειας.

«Οι ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων συνιστούν μια άμεση απειλή» για τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, ανέφερε η Rosatom σε δελτίο τύπου, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.



«Αυτή τη στιγμή, υφίσταται ένας πραγματικός κίνδυνος πληγμάτων και προκλήσεων εκ μέρους του ουκρανικού στρατού», προστίθεται στο κείμενο.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom συζήτησε την κατάσταση στη μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κουρσκ με την ΙΑΕΑ, μετά την εισβολή της Ουκρανίας, μεταδίδει σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι έχει ήδη απευθύνει έκκληση να επιδειχθεί «η μέγιστη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού ατυχήματος».

Πηγή: skai.gr

