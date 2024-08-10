Μάχες στο Κουρσκ: Πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός σε κίνδυνο, σύμφωνα με τη Rosatom

Οι στρατοί της Μόσχας και του Κιέβου συνεχίζουν σήμερα, για πέμπτη ημέρα, τις μάχες στη Ρωσία, στην παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ, όπου η ουκρανική εισβολή θέτει σε κίνδυνο έναν τοπικό πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, σύμφωνα με τον ρωσικό οργανισμό πυρηνικής ενέργειας.

«Οι ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων συνιστούν μια άμεση απειλή» για τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, ανέφερε η Rosatom σε δελτίο τύπου, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αυτή τη στιγμή, υφίσταται ένας πραγματικός κίνδυνος πληγμάτων και προκλήσεων εκ μέρους του ουκρανικού στρατού», προστίθεται στο κείμενο.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom συζήτησε την κατάσταση στη μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κουρσκ με την ΙΑΕΑ, μετά την εισβολή της Ουκρανίας, μεταδίδει σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι έχει ήδη απευθύνει έκκληση να επιδειχθεί «η μέγιστη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού ατυχήματος».

Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός «συνεχίζει να απωθεί την απόπειρα εισβολής από τα σύνορα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», έγινε γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, που επισημαίνει ότι χρησιμοποίησε την πολεμική αεροπορία και το πυροβολικό για να πλήξει τα στρατεύματα και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Ουκρανίας στη ρωσική επικράτεια.

Επιπλέον, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν πληρώματα αρμάτων μάχης να ανοίγουν πυρ εναντίον ουκρανικών θέσεων στην περιοχή του Κουρσκ, όπως και ένα νυχτερινό αεροπορικό πλήγμα.

Η ουκρανική επίθεση ξεκίνησε την Τρίτη το πρωί όταν μονάδες του στρατού του Κιέβου διέσχισαν τα σύνορα και διείσδυσαν στην περιοχή του Κουρσκ, προωθούμενες σε μια απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές.

«Ο πόλεμος έφθασε στο σπίτι μας», δήλωσε χθες το απόγευμα γυναίκα που είχε πάει να υποδεχθεί συγγενείς της σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας, στον οποίο έφθαναν τρένα που μετέφεραν ανθρώπους, οι οποίοι εγκατέλειψαν την περιοχή, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο.

Τουλάχιστον 3.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από τις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές και επιπλέον δρομολόγια τρένων προς την πρωτεύουσα Μόσχα έχουν οριστεί για τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί και 55 τραυματίες μεταξύ των αμάχων.

Μπροστά σε αυτήν την «άνευ προηγουμένου απόπειρα αποσταθεροποίησης της κατάστασης σε έναν συγκεκριμένο αριθμό περιοχών», οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι θέτουν σε ισχύ καθεστώς μάχης κατά της τρομοκρατίας στις περιφέρειες Κουρσκ, Μπιέλγκοροντ και Μπριάνσκ, προβλέποντας μεταξύ άλλων «περιορισμούς στην κυκλοφορία για τα οχήματα και τους πεζούς στους δρόμους» και περιορισμούς χρήσης των μέσων επικοινωνίας.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πως οι στρατιώτες του Κιέβου έφθασαν στη Σούντζα, μια ρωσική πόλη με πληθυσμό 5.500 κατοίκους σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα, όπου βρίσκεται ένα κέντρο διαμετακόμισης για το αέριο που προμηθεύεται η Ευρώπη—Ουγγαρία, Σλοβακία, μέσω της Ουκρανίας.

Ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν ένα βίντεο, το οποίο δεν έχει επαληθευτεί, στο οποίο άνθρωποι που δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι της Σούντζα απευθύνουν έκκληση για βοήθεια προς το πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η πρόοδος και ο αριθμός των ουκρανικών δυνάμεων, που συμμετέχουν στην εισβολή δεν είναι γνωστά, με την ουκρανική ηγεσία να μην έχει προς το παρόν κάνει κανένα σχόλιο.

