Τους 39.790 έφτασαν οι νεκροί Παλαιστίνιοι από την αρχή του πολέμου

Οι 93 νεκροί από τον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη της Γάζας σήμερα δεν φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί στον συνολικό απολογισμό.

Νεκροί Παλαιστίνιοι

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα έναν νέο απολογισμό 39.790 νεκρών στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ.

Τουλάχιστον 91 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 48ωρο, αναφέρει το υπουργείο σε δελτίο Τύπου, όπου προστίθεται πως 92.702 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Οι 93 νεκροί από τον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη της Γάζας σήμερα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, δεν φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί στον συνολικό απολογισμό.

