«Τρομοκρατημένοι από τις εικόνες από ένα σχολείο στη Γάζα που χτυπήθηκε από ισραηλινό πλήγμα, με δεκάδες παλαιστινίους θύματα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, με αφορμή τη νέα επίθεση του Ισραήλ σε σχολείο της Γάζας.

Ο κ. Μπορέλ επισημαίνει ότι «τουλάχιστον 10 σχολεία στοχοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες», τονίζοντας: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτές τις σφαγές».

Επίσης, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δηλώνει «απογοητευμένος» από τον αριθμό των θυμάτων. «Είμαστε απογοητευμένοι από τον τρομερό συνολικό αριθμό των νεκρών. Πάνω από 40.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο κ. Μπορέλ καταδίκασε τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο οποίος χαρακτήρισε «Δίκαιο και ηθικό να αφήσουμε δύο εκατ. Παλαιστίνιους να λιμοκτονήσουν μέχρι να επιστραφούν οι όμηροί μας»

«Λυπούμαστε και καταδικάζουμε τη θέση του Υπουργού Smotrich – ενάντια στα συμφέροντα του ισραηλινού λαού – για μια συμφωνία. Η κατάπαυση του πυρός είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η δολοφονία αμάχων και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων», υπογράμμισε ο κ. Μπορέλ.

Horrified by images from a sheltering school in Gaza hit by an Israeli strike, w/ reportedly dozens of Palestinian victims.



At least 10 schools were targeted in the last weeks. There’s no justification for these massacres



We are dismayed by the terrible overall death toll. 1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 10, 2024

Πηγή: skai.gr

