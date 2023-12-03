Δεκάδες πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, το Σίπχολ, ακυρώθηκαν σήμερα εξαιτίας της χιονόπτωσης η οποία αναμένεται να πλήξει την Ολλανδία αργά το μεσημέρι.

Η ιστοσελίδα του αεροδρομίου κατά τις 12 τοπική ώρα σήμερα ανέφερε ότι σχεδόν 150 εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις είχαν ματαιωθεί.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρία KLM, ο βασικός χρήστης του αεροδρομίου, δήλωσε στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP ότι ματαίωσε 65 ευρωπαϊκές πτήσεις για το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ωστόσο, τις προηγούμενες ημέρες το κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη βόρεια και ανατολική Γερμανία, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη Βαυαρία, προκαλώντας χάος στις συγκοινωνίες, αφού ακυρώθηκαν οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου, ενώ τουλάχιστον μέχρι και αύριο, Δευτέρα, θα παραμείνει κλειστό το σιδηροδρομικό δίκτυο.

