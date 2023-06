Αμερικανική Ακτοφυλακή: Βρέθηκαν συντρίμμια στην περιοχή ερευνών για το Titan

Εμπειρογνώμονες της αμερικανικής ακτοφυλακής αξιολογούν τις πληροφορίες - Επίσημη ενημέρωση από τους επικεφαλής της επιχείρησης στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας)

Συντρίμμια εντός της περιοχής έρευνας του υποβρυχίου Titan, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, εντοπίστηκαν από ένα ρομποτικό ερευνητικό σκάφος, ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η αμερικανική ακτοφυλακή. Εμπειρογνώμονες της ακτοφυλακής ότι αξιολογούν τις πληροφορίες.

Τα συντρίμμια βρέθηκαν στον πυθμένα, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.



Στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από την αμερικανική ακτοφυλακή για να δημοσιοποιήσει τα τελευταία ευρήματα της επιχείρησης αναζήτησης. Έως στιγμής, είναι άγνωστο αν τα συντρίμμια συνδέεονται με το χαμένο υποβρύχιο.

Την ενημέρωση θα κάνουν ο επικεφαλής της επιχείρησης αναζήτησης της αμερικανικής ακτοφυλακής για το υποβρύχιο υποναύαρχος Τζον Μάουτζερ, και ο συντονιστής της επιχείρησης πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

Εξειδικευμένη ιατρική ομάδα έφθασε νωρίτερα στην περιοχή της επιχείρησης διάσωσης του υποβρυχίου με τους πέντε επιβάτες, όπως ανακοίνωσε Καναδός αξιωματούχος. Στο σημείο ρομπότ σκανάρουν τον παγωμένο πυθμένα του Ατλαντικού σε βάθος τεσσάρων χιλιομέτρων.



Ένα πλοίο του καναδικού Πολεμικού Ναυτικού, μετέφερε ιατρική ομάδα ειδικευμένη στην καταδυτική ιατρική και έναν υπερβαρικό θάλαμο αποσυμπίεσης που μπορεί να χωρέσει έως και έξι άτομα, έφτασε στην περιοχή, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο από το Joint Rescue Coordination Center Halifax των καναδικών ενόπλων δυνάμεων.

JRCC Halifax continues to assist MRCC Boston in support of submarine search efforts 380 NM south of St. John’s NL — Halifax JRCC CCCOS (@hfxjrcc) June 22, 2023



Η ιατρική ομάδα και ο υπερβαρικός θάλαμος ταξίδεψαν με το HMCS Glace Gay, το οποίο έφτασε στην περιοχή λίγο μετά τις 9 π.μ. τοπική ώρα το πρωί (4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο υπολοχαγός Λεν Χίκι ανώτερος εκπρόσωπος δημοσίων υποθέσεων.



Επιπλέον, τρία πλοία της καναδικής ακτοφυλακής - John Cabot, Ann Harvey και Terry Fox - βρίσκονται στην περιοχή, και μπορούν να παράσχουν εξοπλισμό και προσωπικό εάν χρειαστεί, πρόσθεσε.

«Θόρυβος του ωκεανού» πιθανότατα οι υποβρύχιοι ήχοι

Από πλευράς της, η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνεχίζει την επιχείρηση «διάσωσης» του βαθυσκάφους Titan, την ώρα που ο συνιδρυτής της OceanGate, στην οποία ανήκει το υποβρύχιο έσπασε τη σιωπή του, και έστειλε μήνυμα ελπίδας για τους πέντε επιβάτες.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης αναζήτησης της αμερικανικής ακτοφυλακής Τζον Μάουτζερ δήλωσε ότι εξακολουθεί να «είναι μια ενεργή αποστολή έρευνας και διάσωσης».



Οι αναφορές για «υποβρύχιους ήχους» στην περιοχή εξακολουθούν να διερευνώνται, αλλά πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος τους μπορεί να είναι θόρυβος του ωκεανού, ξεκαθάρισε δε ο υποναύαρχος στο Sky News.



Σημειώνεται ότι οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται παρά τις εκτιμήσεις της αμερικανικής ακτοφυλακής ότι η παροχή αέρα στο σκάφος θα εξαντλούνταν στις 2.08μμ (ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη.

Δύο υψηλής τεχνολογίας ρομπότ (τηλεχειριζόμενα οχήματα - ROV) αποδύονται σε «κούρσα με το χρόνο» για να βρουν το βαθυσκάφος με τους επιβάτες του, που εξαφανίσθηκαν κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, παρά τους φόβους ότι τα αποθέματα του οξυγόνου έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η αναζήτηση για το Titan αποδεικνύεται δύσκολη. Το υποβρύχιο πιθανόν να βρίσκεται σε εξαιρετικά βαθιά νερά, καθώς είναι ικανό να φτάσει σε βάθος 4.000 μέτρων ώστε να φτάσει στο ναυάγιο του Τιτανικού που βρίσκεται στα 3.800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

As part of the @CanadianForces's support to the search for a missing submersible, 380 NM south of St. John’s NL, an @ARC_RCAF CP-140 Aurora from 14 Wing Greenwood, NS is providing surface search and sub-surface acoustic detection capabilities. pic.twitter.com/j4fwfwQkki — Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) June 21, 2023

«Έχουν περισσότερο χρόνο»



Tην ίδια στιγμή, ο συνιδρυτής της OceanGate, της εταιρείας που διαχειρίζεται το υποβρύχιο που χάθηκε, έσπασε τη σιωπή του, λέγοντας ότι πιστεύει ότι τα πέντε μέλη του πληρώματος στο Titan έχουν «περισσότερο χρόνο από αυτόν που πιστεύουν οι περισσότεροι».



Ο Γκιγιέρμο Σοχνλάιν, ο οποίος ίδρυσε το OceanGate μαζί τον Στόκτον Ρας, έναν από τους επιβάτες του Titan, είπε ότι μίλησε για τελευταία φορά με τον Ρας μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξη της αποστολής.



Σε μια δήλωση στο Insider, ο Σοχνλάιν, ο οποίος δεν ασχολείται πλέον με την εταιρεία αλλά παραμένει μειοψών μέτοχος, είπε:



«Σήμερα θα είναι μια κρίσιμη μέρα σε αυτήν την αποστολή έρευνας και διάσωσης, καθώς οι προμήθειες υποστήριξης ζωής του υποβρύχιου έχουν αρχίσει να εξαντλούνται. Είμαι βέβαιος ότι ο Στόκτον και το υπόλοιπο πλήρωμα συνειδητοποίησαν πριν από μέρες ότι το καλύτερο πράγμα που μπορούν να κάνουν για να εξασφαλίσουν τη διάσωσή τους είναι να επεκτείνουν τα όρια αυτών των προμηθειών ηρεμώντας όσο το δυνατόν περισσότερο. Πιστεύω ακράδαντα ότι το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για τη διάσωσή τους είναι μεγαλύτερο από αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι. Συνεχίζω να τρέφω ελπίδες για τον φίλο μου και το υπόλοιπο πλήρωμα».



Δήλωσε ότι ενθάρρυνε άπαντες να «παραμείνουν αισιόδοξοι» για την ασφαλή επιστροφή του χαμένου υποβρυχίου και ότι συνεχίζει να ελπίζει για τον φίλο του και το υπόλοιπο πλήρωμα.

Πηγή: skai.gr

