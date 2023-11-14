Άλλοι 500 αλλοδαποί επιτράπηκε να περάσουν στην Αίγυπτο από τη Λωρίδα της Γάζας

Πάνω από 500 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων κατάφεραν να φύγουν από την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας χθες Δευτέρα και να περάσουν στο έδαφος της Αιγύπτου μέσω της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, γνωστοποίησαν οι αρχές στην παλαιστινιακή πλευρά των συνόρων.

Ο κατάλογος των ανθρώπων που μπόρεσαν να φύγουν συμπεριλαμβάνει υπηκόους Ισπανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, ΗΠΑ, Μαρόκου, Ιορδανίας και Ρωσίας, μεταξύ άλλων.

Μικρός αριθμός τραυματισμένων Παλαιστίνιων επετράπη επίσης να διακομιστεί στην Αίγυπτο.

Στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας δεν επιτρέπεται να φύγουν. Ο στρατός του Ισραήλ έχει αποκλείσει τις υπόλοιπες διελεύσεις. Η Ράφα είναι το μοναδικό πέρασμα από όπου εξακολουθεί να φεύγει κόσμος από τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

