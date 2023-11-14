Βιντεοσκοπημένο μήνυμα αποδίδεται σε Ρωσοϊσραηλινή που απήχθη πριν από επτά μήνες στο Ιράκ

Ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τη ρωσοϊσραηλινή ακαδημαϊκό Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, η οποία απήχθη τον περασμένο Μάρτιο στο Ιράκ, μεταδόθηκε σήμερα από το ιρακινό τηλεοπτικό δίκτυο Al Rabiaa.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο, επισημαίνοντας πως εφόσον επιβεβαιωθεί θα πρόκειται για τις πρώτες εικόνες της Τσούρκοφ μετά την απαγωγή της πριν από περίπου επτά μήνες.

Σύμφωνα με το Al Rabiaa, το βίντεο δείχνει την Τσούρκοφ καθισμένη σε δωμάτιο να απευθύνει μήνυμα στην εβραϊκή γλώσσα, επικρίνοντας τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και «ομολογώντας» πως ενεργούσε ως κατάσκοπος όταν αιχμαλωτίστηκε.

Το αμερικανικό πανεπιστήμιο Πρίνστον είχε ανακοινώσει ότι η Τσούρκοφ βρισκόταν στο Ιράκ «διεξάγοντας έρευνα σχετικά με το θέμα της διδακτορικής διατριβής της».

Τον Ιούλιο, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως η Τσούρκοφ είχε απαχθεί από το ιρακινό παρακλάδι της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, καθιστώντας τη Βαγδάτη υπεύθυνη για την ασφάλεια της ομήρου.

Η ιρακινή κυβέρνηση έχει ξεκινήσει έρευνα για την απαγωγή της. Τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι είχε δηλώσει σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Times ότι δεν εξακριβώθηκε ποιοι κρύβονταν πίσω από την απαγωγή, η οποία παραδέχθηκε πως αποτελεί πλήγμα για την εικόνα της χώρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.