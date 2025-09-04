Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Έκκληση στην κυβέρνηση να αλλάξει ή να αποσαφηνίσει τη νομοθεσία περί ελευθερίας του λόγου απηύθυνε ο επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Μαρκ Ρόουλι, εν μέσω έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης που πυροδότησε η σύλληψη ενός Ιρλανδού κωμικού με την κατηγορία της υποκίνησης βίας κατά τρανς ατόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Τετάρτη, ο Ρόουλι, υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στη σύλληψη, αλλά δήλωσε ότι αναγνωρίζει «την ανησυχία που προκαλείται από τέτοια περιστατικά, δεδομένων των διαφορετικών απόψεων για την ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας του λόγου και των κινδύνων υποκίνησης βίας στον πραγματικό κόσμο».

Ερωτηθείς στη Βουλή των Κοινοτήτων για τη σύλληψη, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η αστυνομία πρέπει να «εστιάζει στα πιο σοβαρά ζητήματα». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ο οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση «θέλει η αστυνομία να επικεντρώνεται στην αστυνόμευση των δρόμων κι όχι των tweets».

Ο Λίνεχαν υποστήριξε ότι η σύλληψή του στο αεροδρόμιο Χίθροου σχετιζόταν με τρεις αναρτήσεις του στο X από τον Απρίλιο. Στη μία από αυτές έγραφε: «Αν ένας άνδρας που αυτοπροσδιορίζεται ως τρανς βρίσκεται σε χώρο αποκλειστικά για γυναίκες, διαπράττει μια βίαιη, καταχρηστική πράξη. Κάντε φασαρία, καλέστε την αστυνομία και αν όλα τα άλλα αποτύχουν, χτυπήστε τον στα α...». Ο 57χρονος κωμικός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή της έρευνας και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο Ρόουλι δήλωσε ότι οι αστυνομικοί έχουν βρεθεί σε μια «αδύνατη θέση», όπου οι νόμοι τους εμπλέκουν σε «τοξικές διαμάχες πολιτισμικών πολέμων». Σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, ανέφερε ότι έχει προτείνει στην κυβέρνηση αλλαγές που θα επιτρέψουν στην αστυνομία να «περιορίσει τους πόρους που αφιερώνει στην αντιμετώπιση διαδικτυακών δηλώσεων, σε εκείνες τις περιπτώσεις που δημιουργούν πραγματικές απειλές στον πραγματικό κόσμο».

Όπως πρόσθεσε, «η αστυνόμευση έχει βρεθεί μεταξύ σφύρας και άκμονος από διαδοχικές κυβερνήσεις», με τον νόμο να μην προσφέρει στους αστυνομικούς άλλη επιλογή από το να διερευνήσουν τα tweets του Λάινχαν.

Η επίμαχη σύλληψη σχολιάστηκε και από την αντιπολίτευση στο Γουέστμινστερ, με την ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπέιντενοχ, να δηλώνει: «Το να στέλνεις πέντε αστυνομικούς να συλλάβουν έναν άνθρωπο για ένα tweet δεν είναι αστυνόμευση, είναι πολιτική».

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, κατέθεσε σε επιτροπή του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον για την ελευθερία του λόγου την Τετάρτη, όπου έθεσε το θέμα της σύλληψης του Λίνεχαν, λέγοντας: «Σε ποιο σημείο γίναμε Βόρεια Κορέα; Νομίζω ότι ο Ιρλανδός κωμικός το ανακάλυψε πριν από δύο ημέρες στο αεροδρόμιο Χίθροου».

