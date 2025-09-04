Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε δεινή πολιτική θέση βρίσκεται η αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ, η οποία αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις να παραιτηθεί μετά την παραδοχή της ότι δεν κατέβαλε τον φόρο που της αναλογούσε για την αγορά ενός ακινήτου αξίας 800.000 λιρών.

Για αρκετές ημέρες η ίδια επέμενε ότι είχε συμμορφωθεί πλήρως με τη νομοθεσία ενώ πλέον υποστηρίζει ότι έλαβε λάθος νομικές συμβουλές. Η υπόθεση αφορά την αφαίρεση του ονόματός της από τους τίτλους ιδιοκτησίας μιας κατοικίας στην περιφέρεια του Μάντσεστερ, κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα να πληρώσει 40.000 λίρες λιγότερο φόρο χαρτοσήμου κατά την αγορά ενός διαμερίσματος στο Χόουβ στη νότια Αγγλία.

Πλέον, η Ρέινερ δίνει μάχη για την πολιτική της επιβίωση, ενώ η πίεση έχει μεταφερθεί και στον πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βλέπει την προσπάθεια για επανεκκίνηση της κυβέρνησής του, αμέσως μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, να παίρνει μία αρνητική τροπή.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει η ίδια παραπέμψει την υπόθεσή της στον ανεξάρτητο σύμβουλο δεοντολογίας του κοινοβουλίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει εάν θα παραιτηθεί σε περίπτωση που το πόρισμα διαπιστώσει παρατυπία. Παρόλα αυτά, πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν αδιανόητο να παραμείνει στη θέση της, ιδίως καθώς κατέχει και τη θέση της υφυπουργού στέγασης, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της φορολογίας στα ακίνητα.

Ο Μάθιου Τόρμπιτ, πρώην σύμβουλος των Εργατικών, δήλωσε στο Times Radio: «Πιστεύω ότι εμπιστεύτηκε κάποιον που της έδωσε κακές συμβουλές. Στην πολιτική, όμως, αυτό είναι ασυγχώρητο. Και μισώ που πρέπει να το πω αυτό, γιατί είναι αυτό που πιστεύω, αλλά πρέπει να φύγει. Αυτό το Σαββατοκύριακο, πρέπει να φύγει». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Αν το δω από πλευράς επικοινωνίας, δεν μπορείς να αφήσεις αυτή την υπόθεση να σέρνεται για άλλες δύο εβδομάδες. Είναι μια συνεχής υπενθύμιση του "είστε το ίδιο κακοί με τους προηγούμενους"».

Οι Συντηρητικοί κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό για υποκρισία, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση: «Οποιοσδήποτε πολιτικός επιδιώκει να αποφύγει τους φόρους που οφείλει σε αυτή τη χώρα, δεν είναι κατάλληλος να διαχειρίζεται τα χρήματα των φορολογουμένων».

Η ηγέτιδα των Τόρις, Κέμι Μπέιντενοχ, κατά τη διάρκεια της «Ώρας του Πρωθυπουργού», κάλεσε τον Στάρμερ να την αποπέμψει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν είχε σθένος, θα την απέλυε».

Η Ντάουνινγκ Στριτ επέμεινε ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Άντζελα Ρέινερ, αλλά απέφυγε να απαντήσει στο εάν θα την απέλυε σε περίπτωση που διαπιστωνόταν παραβίαση των υπουργικών κανόνων. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός στήριξε την αντιπρόεδρό του, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ περήφανος που στέκεται δίπλα της».

Πάντως, η Ρέινερ θα μπορούσε να παραμείνει αναπληρώτρια ηγέτης του Εργατικού Κόμματος -ένας ρόλος για τον οποίο έχει εκλεγεί- ακόμα και αν απολυθεί από τη θέση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.