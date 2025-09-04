Μια ομάδα γυναικών – θυμάτων του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επστάϊν συγκεντρώθηκαν χτες, Τετάρτη έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ζητώντας από τη δικαιοσύνη να δημοσιοποιήσει περισσότερα αρχεία για την υπόθεση. Τα θύματα του Επστάιν μίλησαν δημόσια και για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν από τον χρηματιστή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019.

Μία από τις γυναίκες, η Λίζα Φίλιπς, δήλωσε ότι η ομάδα των γυναικών έχει αρχίσει να καταρτίζει έναν εμπιστευτικό κατάλογο συνεργατών του Έπσταϊν που, όπως λένε, εμπλέκονται στην κακοποίηση. «Θα συγκεντρώσουμε εμπιστευτικά τα ονόματα που όλοι γνωρίζουμε ότι συμμετείχαν τακτικά στον κόσμο του Έπσταϊν. Θα γίνει από τους επιζώντες και για τους επιζώντες», ανέφερε.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από Αμερικανούς βουλευτές που ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότεροι φάκελοι από την έρευνα για τον Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, εννέα γυναίκες που περιέγραψαν λεπτομερώς τις εμπειρίες τους και την κακοποίησή τους στα χέρια του παιδεραστή.

Η Φίλιπς κάλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που διαθέτει από την έρευνα, προσθέτοντας ότι πολλά θύματα φοβούνται τις επιπτώσεις αν δημοσιοποιήσουν τα ονόματά τους.Ένας δικηγόρος των κατηγόρων πρόσθεσε ότι τα θύματα φοβούνται τις μηνύσεις και τις επιθέσεις καθώς «κανείς δεν τους προστάτευσε την πρώτη φορά».

Η Μαρίνα Λατσέρντα, που μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, είπε ότι κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν από την ηλικία των 14 ετών έως τα 17 της, όταν της είπε πως «ήταν πλέον πολύ μεγάλη».

«Ήμουν ένα από τα δεκάδες κορίτσια που γνωρίζω προσωπικά και τα οποία αναγκάστηκαν να μπουν στην έπαυλη του Τζέφρι... στη Νέα Υόρκη όταν ήμασταν παιδιά», είπε.

«Ένας φίλος στη γειτονιά μού είπε ότι θα μπορούσα να βγάλω 300 δολάρια για να κάνω μασάζ σε άνδρες», είπε η Λατσέρντα, εμφανώς συγκινημένη. «Από μια ονειρεμένη δουλειά έγινε ο χειρότερός μου εφιάλτης», σημείωσε.

Η Λιζ Στέιν, η οποία μήνυσε τους Έπσταϊν και Μάξγουελ και η οποία εργάζεται τώρα ως σύμβουλος επιβίωσης και σύμβουλος πολιτικής, δήλωσε στο BBC ότι μίλησε στη συγκέντρωση στο Καπιτώλιο για να «εξανθρωπίσει τους επιζώντες», επειδή είχε κουραστεί να τους αγνοούν.

«Είναι σημαντικό για όλους μας να θυμόμαστε ότι πρόκειται για έγκλημα. Πρόκειται για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων στο σεξ. Δεν είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά πολιτικοποιείται λόγω των ανθρώπων που εμπλέκονται», σημείωσε η Στέιν.

Η 46χρονη Άνι Φάρμερ με τη σειρά της δήλωσε στη συγκέντρωση ότι την πήγαν στο Νέο Μεξικό σε ηλικία 16 ετών για να περάσει ένα Σαββατοκύριακο με τον Έπσταϊν. Η αδελφή της μεταφέρθηκε επίσης εκεί και κατήγγειλε την κακοποίηση. Όπως σημείωσε, δεν έγινε τίποτα.

«Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί αυτή η αναφορά δεν διερευνήθηκε σωστά ή γιατί επετράπη στον Έπσταϊν και στους συνεργάτες του να βλάψουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, άλλα κορίτσια και νεαρές γυναίκες», είπε.

Η πρώην ηθοποιός Τσοντέ Ντέιβις αναφέρθηκε και στη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Έπσταϊν λέγοντας πως «καμάρωνε» πως «ήταν ότι ήταν πολύ καλός φίλος με τον Τραμπ».

«Είχε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία του στο γραφείο του, με τους δυο τους», είπε.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης του NBC με μια θύματα του Έπσταϊν την Τρίτη, καμία από τις γυναίκες δεν είπε ότι είδε ή άκουσε ποτέ τον Τραμπ να κάνει κάτι ανάρμοστο που να σχετίζεται με τον Έπσταϊν.

Σημειώνεται πως το βράδυ της Τρίτης, 33.000 σελίδες και αρκετά βίντεο δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ωστόσο, τα περισσότερα έγγραφα είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί και δεν περιέχουν καμία αναφορά στο πελατολόγιο του χρηματιστή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.