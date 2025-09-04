Τι συζητείται στη Βρετανία ενόψει της σημερινής συνόδου της «συμμαχίας των προθύμων»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν προσπαθούν να αποσπάσουν από τον Ντόναλντ Τραμπ συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, αναφέρει το Politico, καθώς οι δύο Ευρωπαίοι σύμμαχοι συνδιοργανώνουν σήμερα άλλη μια συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει τηλεφωνικά στις συνομιλίες που πραγματοποιούνται σε υβριδική μορφή στο Παρίσι, το ίδιο όμως θα κάνει και ο Βρετανός πρωθυπουργός, καθώς βρίσκεται σε περιοδεία στη Σκωτία.

Κεντρική επιδίωξη αυτής της συνάντησης είναι να οριστικοποιηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός. Ένας πρώην υψηλόβαθμος Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Politico ότι απομένει ένα σημαντικό σημείο τριβής: πώς οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν τα ευρωπαϊκά στρατεύματα εάν δέχονταν απειλή.

Το ίδιο πρόσωπο επισήμανε το δημοσίευμα της Telegraph ότι ο Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών ως εναλλακτική λύση, μετά την υπόσχεσή του ότι αμερικανικά στρατεύματα δεν θα σταθμεύσουν στην Ουκρανία.

Ο υφυπουργός αρμόδιος για τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, Λουκ Πόλαρντ, δήλωσε στη Mirror ότι βρετανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν άμεσα στην Ουκρανία εάν επιτευχθεί ειρήνη.

Πηγή από το Μέγαρο των Ηλυσίων ανέφερε στο BBC ότι τα σχέδια του «συνασπισμού των προθύμων» είναι ουσιαστικά έτοιμα για έγκριση και χρειάζονται απλώς την επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ ότι θα λειτουργήσουν ως ο τελικός εγγυητής.

Στο μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται στη Σκωτία για να επισκεφθεί ένα ναυπηγείο, το οποίο θα ωφεληθεί από τη μεγάλη συμφωνία πώλησης πολεμικών πλοίων στο νορβηγικό ναυτικό, η οποία ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο. Η επίσκεψη συμπίπτει με την παρουσία του υπουργού άμυνας, Τζον Χίλι, στη Νορβηγία για να υπογράψει τη συμφωνία.

Ο Χίλι προετοιμάζει το έδαφος για τη συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων» στο Λονδίνο, οπότε θα έχει ενδιαφέρον αν θα ρίξει περισσότερο φως στα σχέδια για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος επανέλαβε σε συνέντευξή του στο BBC την σταθερή στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Συμμαχία των Προθύμων είναι έτοιμη να ασκήσει επιπλέον οικονομική πίεση στον Πούτιν.

«Είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε επιπλέον βοήθεια στην Ουκρανία ώστε να μπορέσει να παραμείνει στη μάχη» είπε μεταξύ άλλων ο Βρετανός υπουργός άμυνας κατά τη διάρκεια της χθεσινής του επίσκεψης στο Κίεβο προσθέτοντας ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας «θα βοηθήσουν να καταστούν οι ουρανοί ασφαλείς, οι θάλασσες ασφαλείς και να διασφαλιστεί η στεριά», μόλις επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.