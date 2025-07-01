Λογαριασμός
«Αλκατράζ με αλιγάτορες» - κυριολεκτικά: Εγκαινιάζεται το νέο κέντρο κράτησης μεταναστών, στους επικίνδυνους βάλτους της Φλόριντα

Αν κανείς αποπειραθεί να αποδράσει «δε θα τον περιμένουν και πολλά», μόνο «αλιγάτορες και πύθωνες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί σήμερα στη Φλόριντα, προκειμένου να εγκαινιάσει το «Αλκατράζ με αλιγάτορες», το νέο κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών που κατασκευάζεται στους βάλτους του εθνικού πάρκου Έβεργκλεϊντς, μία βαλτώδη περιοχή γεμάτη αλιγάτορες, φίδια και κροκόδειλους. 

Στο κέντρο κράτησης προβλέπεται πως θα κρατούνται ως και 5.000 άνθρωποι, ενώ είναι στημένο σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στα Έβεργκλεϊντς, προκειμένου ο αεροδιάδρομος να χρησιμεύσει για πτήσεις απευθείας απελάσεων

«Υπάρχει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί εκεί και η μόνη οδός εξόδου είναι πτήση χωρίς επιστροφή. Η τοποθεσία είναι απομονωμένη, περιστοιχίζεται από επικίνδυνη πανίδα και περιβάλλον που δεν συγχωρεί», είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ερωτηθείσα γιατί το κέντρο κατασκευάστηκε σε τόσο εχθρικό φυσικό περιβάλλον, η εκπρόσωπος της προεδρίας είπε πως «όταν έχεις δολοφόνους που βρίσκονται εδώ παράνομα, βιαστές και ειδεχθείς εγκληματίες σε κέντρο κράτησης (...) θεωρώ πως πρόκειται για μέτρο αποτροπής κάθε απόπειρας απόδρασης».

Οι αρχές στην πολιτεία Φλόριντα ανακοίνωσαν μόλις την περασμένη εβδομάδα πως άρχιζαν την κατασκευή του κέντρου κράτησης στην προστατευόμενη φυσική περιοχή και η εγκατάσταση με κοντέινερς ολοκληρώνεται σε χρόνο ρεκόρ. 

Ο πολιτειακός γενικός εισαγγελέας (υπουργός Δικαιοσύνης) Τζέιμς Άτμαϊερ σημείωσε πως η εγκατάσταση περίπου 77.000 στρεμμάτων «προσφέρει αποτελεσματική ευκαιρία, όχι ιδιαίτερα δαπανηρή, να κατασκευαστεί κέντρο προσωρινής κράτησης, καθώς δεν είναι απαραίτητο να επενδυθούν πολλά για την περίμετρο».

Αν κανείς αποπειραθεί να αποδράσει «δε θα τον περιμένουν και πολλά», μόνο «αλιγάτορες και πύθωνες», πρόσθεσε. 

Η λειτουργία του αναμένεται να κοστίζει γύρω στα 450 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και  το νέο κέντρο κράτησης θα αρχίσει να υποδέχεται μετανάστες μέσα σε «30 ως 60 ημέρες από την έναρξη της κατασκευής του», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

«Αλιγάτορας Αλκατράζ»: Το νέο κέντρο κράτησης μεταναστών που θα εγκανιάσει ο Τραμπ

Ωστόσο, η κατασκευή του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους επικριτές της πολιτικής του έναντι των μεταναστών και τους ακτιβιστές. Πρόσφατα έγιναν διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες, που σημαδεύτηκαν από επεισόδια, με έναυσμα επιχειρήσεις-σκούπες των δυνάμεων ασφαλείας για τη σύλληψη μεταναστών.

Υπερασπιστές του περιβάλλοντος κατήγγειλαν εξάλλου τον «απαράδεκτο και ανώφελο κίνδυνο» για το μοναδικό οικοσύστημα 2.000 και πλέον ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Η επίσκεψη στη Φλόριντα καταγράφεται καθώς ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας εντείνει τις προσπάθειές του για να εγκριθεί από το Κογκρέσο πελώριο νομοθετικό πακέτο για τα δημοσιονομικά που βαφτίστηκε «μεγάλος και όμορφος νόμος» και περιλαμβάνει ιδίως χρηματοδοτήσεις για το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων μεταναστών που προωθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής του, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό», και φροντίζοντας να έχουν μεγάλη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι απελάσεις. Υπόσχεται να απελάσει «εκατομμύρια» παράτυπους μετανάστες.

