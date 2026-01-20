«Σπάει» κάθε ρεκόρ η χρήση του IRIS στην εγχώρια αγορά

Του Βαγγέλη Δουράκη

Κάθε ρεκόρ σπάει μέρα με την ημέρα ο αριθμός άμεσων πληρωμών, μέσω της γνωστής υπηρεσίας IRIS Payments του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ: Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε έναν χρόνο οι συναλλαγές με IRIS κατέγραψαν «εκρηκτική» άνοδο της τάξης του 72,8%, αποτυπώνοντας την αποδοχή πια του νέου τύπου πληρωμών στην αγορά. Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης της χρήσης του IRIS στην εγχώρια αγορά, σχεδιάζεται ο έλληνας ταξιδιώτης να μπορεί να κάνει άμεσες πληρωμές και σε… ευρωπαϊκά έδαφος χωρίς έξτρα χρεώσεις.

Από τον ερχόμενο Ιούνιο, όπως όλα δείχνουν, οι Έλληνες πολίτες εκτιμάται πως θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μέσω IRIS και σε άλλες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και το αντίστροφο.

Εκρηκτική αύξηση των συναλλαγών μέσω IRIS

Προϋπόθεση συνιστά να ολοκληρωθεί η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance).

Αυτό στην πράξη θα σημάνει πως οι ταξιδιώτες θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές IRIS όταν θα βρίσκονται στο εξωτερικό, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Αντίστοιχα, οι Έλληνες επιχειρηματίες θα μπορούν να δεχθούν πιο εύκολα πληρωμές από ξένους τουρίστες.

Όπως και να έχει, το 2025 επιβεβαίωσε τον «ενισχυμένο» ρόλο των άμεσων πληρωμών και της υπηρεσίας IRIS Payments στη συνολική δυναμική του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ.

Η αυξανόμενη υιοθέτηση πληρωμών σε πραγματικό χρόνο από ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις αποτέλεσε βασικό μοχλό επιτάχυνσης της χρήσης του Συστήματος, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς σε υποδομές πληρωμών πραγματικού χρόνου (real-time payments).

Οι άμεσες πληρωμές ανήλθαν το 2025 σε 122,1 εκατομμύρια συναλλαγές, καταγράφοντας αύξηση 72,8% σε σχέση με το 2024 και αντιπροσωπεύοντας πλέον το 27% του συνόλου των μεταφορών πίστωσης.

Η αυξανόμενη χρήση των άμεσων πληρωμών αποτυπώθηκε και σε επίπεδο επιχειρησιακής κλίμακας, με το Σύστημα να καταγράφει ιστορικό υψηλό στην επεξεργασία άμεσων πληρωμών τον Δεκέμβριο του 2025 με 15,4 εκατομμύρια συναλλαγών αυξημένες κατά 78,6% σε σύγκριση με το 2024.

Στις 14/12/2025 στις 20:26:20 επετεύχθη ιστορικό υψηλό στην επεξεργασία άμεσων πληρωμών με 235 άμεσες συναλλαγές εκείνο το δευτερόλεπτο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για κάθε είδος συναλλαγής

Το IRIS P2P συνέχισε την αλματώδη πορεία του, φτάνοντας την περασμένη χρονιά συνολικά τα 111,4 εκατομμύρια συναλλαγές σε επίπεδο προϊόντος - εκ των οποίων τα 81 εκατομμύρια αφορούσαν διατραπεζικές συναλλαγές - αυξημένες κατά 90% σε ετήσια βάση (158 φορές περισσότερες σε σχέση με το 2020).

Τον Δεκέμβριο του 2025, οι εγγεγραμμένοι χρήστες ανήλθαν σε 4,3 εκατομμύρια, με 836 χιλιάδες νέους χρήστες μέσα στο έτος (οι χρήστες οχταπλασιάστηκαν σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020), επιβεβαιώνοντας την καθολική υιοθέτηση της υπηρεσίας.

Αλλά και το IRIS P2Pro έφτασε στο τέλος της περασμένης χρονιάς να καταγράψει 583.445 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, με τις συναλλαγές να αυξάνονται κατά 197% σε σχέση με το 2024 (409 φορές περισσότερες από το 2020).

Το 2025 σηματοδότησε περαιτέρω ωρίμανση του IRIS Commerce, με τις συναλλαγές να αυξάνονται κατά 70,8% σε ετήσια βάση και να δεκαεξαπλασιάζονται σε σύγκριση με το 2020. Η υπηρεσία είναι πλέον διαθέσιμη παντού, ενισχύοντας την παρουσία των άμεσων πληρωμών σε φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, σε περίπου 1,2 εκατομμύρια POS και 70.000 e-shops.

Ποια είναι τα νέα όρια συναλλαγών

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως, ήδη τέθηκε σε ισχύ ο διπλασιασμός των ημερήσιων ορίων άμεσων πληρωμών με την χρήση κινητού ή του ΑΦΜ φίλων, συγγενών ή συνεργατών.

Ειδικότερα, το ημερήσιο όριο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων (συναλλαγές P2P, δηλ. μεταφορές μεταξύ ιδιωτών) έγινε 1.000 ευρώ από 500 ευρώ, ενώ στο ίδιο επίπεδο διαμορφώνεται το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (P2B).

Σε μηνιαία βάση το όριο βρίσκεται στα 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων.

Για εμπορικές συναλλαγές δεν τίθεται όριο μηνιαίας αξίας, διατηρώντας την ευελιξία για επαγγελματική χρήση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.