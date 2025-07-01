Αργεντινή: Οπαδοί ομάδας κουβαλούσαν φέρετρο με την ισραηλινή σημαία – Βίντεο

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στην Αργεντινή εκδηλώσεις αντισημιτισμού από οπαδούς ομάδας της δεύτερης κατηγορίας.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής ξεκινά έρευνα καθώς οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας All Boys μετέφεραν ένα φέρετρο τυλιγμένο με την ισραηλινή σημαία πριν από έναν αγώνα εναντίον της Ατλάντα σε μια κυρίως εβραϊκή γειτονιά του Μπουένος Άιρες.

Οι οπαδοί της All Boys επέδειξαν το φέρετρο βαμμένο με μπλε και κίτρινο - τα χρώματα της Ατλάντα - τυλιγμένο με την ισραηλινή σημαία κοντά στο στάδιο Malvinas Argentinas πριν από την ισοπαλία 0-0 της Κυριακής στον 20ό γύρο του πρωταθλήματος, η οποία καθορίζει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία.

Κάποιοι κρατούσαν παλαιστινιακές και ιρανικές σημαίες.

Η Ατλάντα συνδέεται ιστορικά με την εβραϊκή κοινότητα της Αργεντινής, η οποία βρίσκεται στη γειτονιά Villa Crespo, όπου εγκαταστάθηκαν Εβραίοι μετανάστες στις αρχές του 1900.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένα drone με την παλαιστινιακή σημαία πέταξε πάνω από το γήπεδο και ορισμένοι οπαδοί φώναξαν εμπρηστικά συνθήματα.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει «την πλήρη και απόλυτη καταδίκη της για τις αποτρόπαιες πράξεις αντισημιτισμού που διαπράττονται από οπαδούς της ομάδας All Boys».

Η αστυνομία στο Μπουένος Άιρες έχει καταγγείλει παραβάσεις για υποκίνηση σε βία.

