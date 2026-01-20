Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένοπλοι της ICE εισέβαλαν στο σπίτι του 56χρονου Τσόνγκλι Τάο στη Μινεσότα, τον συνέλαβαν και τον έβγαλαν ημίγυμνο στο χιόνι.

Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία του ως τραυματική, λέγοντας ότι προσευχόταν και αναρωτιόταν γιατί υφίστατο αυτή τη μεταχείριση.

«Αν αυτό είναι το μέλλον της Αμερικής, τι κάνουμε εδώ;» αναρωτήθηκε

Ένοπλοι πράκτορες της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) εισέβαλαν στο σπίτι άνδρα στη Μινεσότα, τού πέρασαν χειροπέδες και τον έσυραν ημίγυμνο στο κρύο και το χιόνι, την Κυριακή.

Ο 56χρονος Τσόνγκλι Τάο, Αμερικανός πολίτης, δήλωσε στο Reuters πως ένιωσε φόβο και ντροπή και ότι η ICE τον άφησε ελεύθερο χωρίς να του δώσει εξηγήσεις για τη σύλληψη ή να του ζητήσει συγγνώμη.

«Προσευχόμουν. Έλεγα: Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, δεν έκανα τίποτα κακό. Γιατί μου το κάνουν αυτό; Δεν φορούσα ούτε τα ρούχα μου», είπε ο Τάο, ο οποίος γεννήθηκε στο Λάος και είναι από τη φυλή Χμονγκ.

Φωτογραφίες, που έχουν κυκλοφορήσει στα social media, δείχνουν τον Τάο σχεδόν γυμνό και καλυμμένο με μια κουβέρτα, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις και ανησυχία ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου κάνουν κάταχρηση εξουσία στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση.

Σε δήλωση που δημοσίευσε η οικογένεια, χαρακτήρισε το περιστατικό «περιττό, εξευτελιστικό και βαθιά τραυματικό», σε μια ημέρα, μάλιστα, που η θερμοκρασία έφτασε στους -10 βαθμούς Κελσίου.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απάντησε πως ο άνδρας ταίριαζε με την περιγραφή ενός από τους δύο στόχους που είχαν. Πρόκειται για δύο άνδρες που χαρακτηρίζονται ως «παράνομοι εγκληματίες» από το Λάος, οι οποίοι πρέπει να απελαθούν.

Ένας από αυτούς ζούσε προηγουμένως στο σπίτι του Τάο, αλλά μετακόμισε και πρόκειται για πρώην σύζυγο ενός μέλους της οικογένειας.

Ο 56χρονος εξήγησε πως οι γονείς του μετακόμισαν από το Λάος στις ΗΠΑ το 1974, όταν ήταν 4 ετών, και ότι απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 1991. Όσο κρατείτο, όπως λέει, φοβόταν πως θα τον έστελναν πίσω στο Λάος, όπου δεν έχει κανέναν συγγενή.

Περιέγραψε επίσης πως πριν από την εισβολή τραγουδούσε καραόκε, όταν άκουσε έναν δυνατό θόρυβο στην πόρτα. Αυτός και η οικογένειά του κρύφτηκαν σε ένα υπνοδωμάτιο, όπου τον βρήκαν οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί. Ο Τάο είπε ότι προσπαθούσε να βρει την ταυτότητά του καθώς οι αξιωματικοί τον συνόδευαν έξω από το σπίτι.

Ο άνδρας φορούσε μόνο το μποξεράκι του και Crocs, με τους ομοσπονδιακούς, όπως κατήγγειλε, να μην τον αφήνουν να φορέσει ρούχα πριν τον σύρουν έξω στον χιονιά. Έριξε πάνω του μόνο μια κουβέρτα που βρισκόταν στον καναπέ, με την οποία σκεπαζόταν ο 4χρονος εγγονός του. Αφού του πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και τον φωτογράφισαν, τον επέστρεψαν σπίτι του.

«Ήρθαμε εδώ για έναν σκοπό, σωστά; … Για να έχουμε ένα λαμπρό μέλλον. Για να έχουμε ένα ασφαλές μέρος για να ζήσουμε», ανέφερε. «Αν αυτό είναι το μέλλον της Αμερικής, τι κάνουμε εδώ; Γιατί είμαστε εδώ;», κατέληξε.

