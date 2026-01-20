Η αντίστροφη μέτρηση για τη μάχη για μια θέση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία καθώς και στα Δημόσια Ωνάσεια άρχισε. Οι υποψήφιοι έχουν 3 μήνες για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν το τριήμερο 24-26 Απριλίου.

Φέτος αναμένεται νέο ρεκόρ αιτήσεων. Πέρυσι για το τρέχον σχολικό έτος υπεβλήθησαν συνολικά 24.817 αιτήσεις. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, πλέον ο αριθμός των σχολείων έχει αυξηθεί, όπως και το ενδιαφέρον των γονιών για την εισαγωγή των παιδιών τους. Είναι χαρακτηριστικό πως το επόμενο σχολικό έτος στο υπάρχον δίκτυο θα προστεθούν 8 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και 9 Πειραματικά Σχολεία, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει στις 185 σχολικές μονάδες.

Ως προς τις εξετάσεις, οι μαθητές αξιολογούνται σε γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση.

