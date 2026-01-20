Συνεχίζονται οι επαφές της ΑΕΚ για χαφ

Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού (4-0) δεν φέρνει εφησυχασμό, καθώς η απόφαση για ενίσχυση της ομάδας με χαφ μεγάλης αξίας είναι ειλημμένη και δεν επηρεάζεται από θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα συνεχίζει τις επαφές με στόχο να τελειώσει τη μεταγραφή το συντομότερο δυνατό, με την προθεσμία για το χειμερινό «παράθυρο» να κλείνει σε 18 μέρες, στις 6 Φεβρουαρίου.

Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι, δεν ξεπερνούν τους δύο με τρεις και πλέον είναι θέμα διαπραγμάτευσης να υλοποιηθεί κάποια από αυτές τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι «κιτρινόμαυροι». Φυσικά όλα γίνονται σε συνεννόηση με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει ζητήσει έναν μέσο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: ικανό ανασταλτικά, αλλά και με τη δυνατότητα να βγάζει με ασφάλεια την μπάλα μπροστά.

Όσον αφορά σε άλλες πιθανές κινήσεις, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Ακόμη και η πρόθεση για απόκτηση νεαρού Έλληνα φαίνεται πως πήγε πίσω μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο, όπου είναι υποχρεωτική η παρουσία στην ενδεκάδα ενός τέτοιου παίκτη. Έτσι παρά τα δημοσιεύματα δεν φαίνεται να υπάρχει περίπτωση απόκτησης του μεσοεπιθετικού Γιάννη Αποστολάκη του ΟΦΗ ή του φορ Παναγιώτη Τσαντίλα του Ατρομήτου, τουλάχιστον στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Αντίθετα, μπαίνοντας στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου ίσως έχουμε εξελίξεις με πιθανές αποχωρήσεις, όπως του Φραντζί Πιερό ή του Γενς Γιόνσον, χωρίς να αποκλείεται και κάποια ακόμη αν υπάρξει κάποια πρόταση.

