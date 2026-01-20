Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Chevron θέλει να επενδύσει στη Βενεζουέλα, αλλά οι πολιτικοί και οικονομικοί κίνδυνοι, καθώς και οι χαμηλές τιμές πετρελαίου, καθιστούν τις επενδύσεις ριψοκίνδυνες. Ο Τραμπ πιέζει για γρήγορη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, αλλά η Chevron κινείται επιφυλακτικά, αξιολογώντας σταδιακά τα επόμενα βήματα και την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Η εταιρεία παραμένει σε πλεονεκτική θέση λόγω της ήδη παρουσίας της στη χώρα, αλλά απαιτείται νομική ασφάλεια, σταθερότητα και συμφωνίες με την κυβέρνηση για να προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις.

Η Chevron ήθελε να έχει «μερίδιο» στη Βενεζουέλα του Νικολάς Μαδούρο, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις όταν θα άλλαζαν οι πολιτικοί συσχετισμοί στη χώρα. Ο ισχυρός άνδρας έφυγε, όμως η Βενεζουέλα του Ντόναλντ Τραμπ δεν δείχνει και τόσο διαφορετική, όπως σημειώνει η Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν 100 δισ. δολάρια στον απαξιωμένο πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας - το συντομότερο δυνατό - μετά τη θεαματική σύλληψη του Μαδούρο, προσθέτει η WSJ. Ωστόσο, μια γρήγορη κλιμάκωση των επενδύσεων στο πετρέλαιο στη Βενεζουέλα δεν θεωρείται ρεαλιστικό σενάριο, ούτε καν για τη Chevron, τη μοναδική αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα με τα πλούσια κοιτάσματα, σύμφωνα με πηγές της WSJ κοντά στην εταιρεία.

Πριν προχωρήσουν σε μεγάλες επενδύσεις, τα στελέχη των πετρελαϊκών εταιρειών θέλουν να δουν πολιτική και οικονομική σταθερότητα στη χώρα, καθώς και υψηλότερες τιμές πετρελαίου που να μεταφράζονται σε κερδοφορία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η επιφυλακτικότητα της Chevron δείχνει πόσο απέχουν οι φιλοδοξίες του Τραμπ για μια ταχεία «αναζωογόνηση» της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας από το χρονοδιάγραμμα που θεωρεί ρεαλιστικό ο αμερικανικός πετρελαϊκός κλάδος.

Το χάσμα αυτό αποτελεί μαι δοκιμασία για την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Μάικ Βιρτ, ο οποίος θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις επιθυμίες ενός παρορμητικού προέδρου και στην υποχρέωσή του απέναντι στους μετόχους να προχωρά σε συνετές επενδύσεις. Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ δεν έχει προσφέρει καμία δημόσια παραχώρηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για επενδύσεις.

«Αυτό δεν είναι οικονομικά βιώσιμο», δήλωσε ο Άμος Χόκσταϊν, διευθύνων εταίρος της επενδυτικής εταιρείας TWG Global και πρώην σύμβουλος ενέργειας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. «Δεν μπορείς να επενδύεις δισεκατομμύρια δολάρια σε πετρέλαιο με τιμή κάτω από τα 40 δολάρια. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο».

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Chevron και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα για την επέκταση των αδειών τους, ενώ παράλληλα καταγράφει ενδιαφέρον από αρκετούς πετρελαϊκούς παραγωγούς για νέες άδειες εξαγωγής πετρελαίου και δραστηριοποίησης στη χώρα, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Chevron είναι αισιόδοξη για το μέλλον της στη Βενεζουέλα. Καμία άλλη πετρελαϊκή εταιρεία δεν έχει ασκήσει τόσο έντονη πίεση στην Ουάσινγκτον για να εξασφαλίσει πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ούτε υπάρχει άλλη εταιρεία που να βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να υλοποιήσει το όραμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Λόγω της ενεργής παρουσίας της στη Βενεζουέλα, η Chevron βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να κινηθεί ταχύτερα από κάθε ανταγωνιστή της στην πραγματοποίηση επενδύσεων στον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας. Οι προϋποθέσεις που θα απαιτούσε η Chevron για να ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας, πολυετή έργα είναι λιγότερο αυστηρές σε σύγκριση με εκείνες που θέτουν εταιρείες οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα, σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία.

Ωστόσο, τα στελέχη της εταιρείας εκτιμούν ότι μια μεγάλης κλίμακας επένδυση αυτή τη στιγμή ενέχει υπερβολικό ρίσκο για τους μετόχους και ότι δεν υπάρχει λόγος να αναλάβουν τέτοια ρίσκα στη Βενεζουέλα, τη στιγμή που διαθέτουν πιο ελκυστικές επιλογές γεωτρήσεων αλλού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Όταν η κατάσταση σταθεροποιηθεί περισσότερο, η Chevron θα είναι έτοιμη να επανεκτιμήσει τα δεδομένα.

«Για πάνω από εκατό χρόνια, η Chevron υπήρξε μέρος της ιστορίας της Βενεζουέλας», δήλωσε εκπρόσωπος της Chevron. «Παραμένουμε δεσμευμένοι στο παρόν της και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα την αμερικανική ενέργεια και την ασφάλεια της περιοχής».

Σε συνέντευξη Τύπου στο Mar‑a‑Lago, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για να αναβιώσουν την παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας και να την επαναφέρουν στην παλιά της αίγλη. Η βιομηχανία θα «αποσπάσει τεράστια πλούτη από το έδαφος» και θα τα μοιραστεί με τη Βενεζουέλα, είπε ο Τραμπ. «Θα πάρουμε πίσω το πετρέλαιο που, ειλικρινά, θα έπρεπε να είχαμε πάρει πολύ καιρό πριν».

Λιγότερο από μια εβδομάδα αργότερα, σε μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο με ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, ο αντιπρόεδρος της Chevron, Μαρκ Νέλσον, είπε στον πρόεδρο ότι η εταιρεία θα βοηθούσε στην ταχεία αύξηση της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας, αν και δεν δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει την επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στις υποδομές της χώρας που ο Τραμπ είπε ότι θέλει να δει.

«Αν κάνουμε συμφωνία, θα μείνετε εκεί για πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους. «Αν δεν κάνουμε συμφωνία, δεν θα μείνετε εκεί καθόλου».

Ο Βιρτ, ο οποίος απουσίαζε από τη συνάντηση λόγω επέμβασης στο γόνατο, συνεργάζεται με την ομάδα κυβερνητικών σχέσεων της Chevron για να καθορίσει τα επόμενα βήματά της, σύμφωνα με πηγές της WSJ.

Η κατάσταση έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει καθοριστικό σημείο για την κληρονομιά του Βιρτ. Η άδεια που απέκτησε με κόπο η Chevron για να δραστηριοποιηθεί στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να γίνει διαπραγματευτικό χαρτί για μια κυβέρνηση που έχει δηλώσει ότι θα επιλέξει ποιος θα αντλεί πετρέλαιο στη Βενεζουέλα.

Άτομα κοντά στον Βιρτ είπαν ότι είναι ένας προσεκτικός επιχειρηματίας, του οποίου οι διπλωματικές ικανότητες θα τον βοηθήσουν να αποφύγει την οργή του Τραμπ που στράφηκε εναντίον άλλων στελεχών, όπως ο Λιπ-Μπού Ταν της Intel, ο Τιμ Κουκ της Apple και ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, όταν δεν συμμορφώθηκαν με τις επιθυμίες του.

Ο Βιρτ και ο Τραμπ είναι γνωστό ότι έχουν καλή σχέση. Ο Βιρτ ήταν από τους πρώτους που υιοθέτησαν τον όρο «Κόλπος της Αμερικής» για τον Κόλπο του Μεξικού, όπως τον μετονόμασε ο Τραμπ, και είναι ένας πετρελαϊκός διευθυντής που μιλά με ευφράδεια και διασκεδάζει τον πρόεδρο στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Οι δύο άνδρες έχουν συνομιλήσει στο παρελθόν για θέματα όπως η Βενεζουέλα και άλλα ζητήματα.

Η Chevron απασχολεί σήμερα περίπου 3.000 άτομα μέσω των τεσσάρων κοινοπραξιών της στη Βενεζουέλα, οι οποίες αντλούν περίπου 240.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, περίπου το ένα τρίτο της μειωμένης παραγωγής της χώρας. Ο Νέλσον δήλωσε ότι η Chevron μπορεί γρήγορα να διπλασιάσει την παραγωγή αυτή.

Πριν προχωρήσουν σε μεγάλες επενδύσεις στη Βενεζουέλα, τα στελέχη των πετρελαϊκών εταιρειών θέλουν να εξασφαλίσουν από την αμερικανική κυβέρνηση οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις, αλλαγές στο νομικό και φορολογικό πλαίσιο σχετικά με τα πετρελαϊκά συμβόλαια, σεβασμό στην ακεραιότητα των συμβάσεων και στην επικράτηση του κράτους δικαίου, όπως δήλωσαν πηγές του κλάδου στη WSJ.

«Για να μιλήσουμε με απλά λόγια, είναι καν νόμιμο;» διερωτήθηκε ο Μπάρον Λαμάρ, πρώην επικεφαλής συναλλαγών στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Μαλαισίας, Petronas, και συνιδρυτής του International Digital Exchange. Οι νομικοί στις πετρελαϊκές εταιρείες ανησυχούν ότι μπορεί να βρεθούν σε θολό νομικό πεδίο, καθώς η Βενεζουέλα θα υπογράφει συμβόλαια «υπό καταναγκασμό» λόγω της πίεσης που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος. «Δεν θα είναι εύκολο», είπε ο Λαμάρ, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, Petróleos de Venezuela (PDVSA). «Υπάρχει τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των τοπικών παραγόντων και της αμερικανικής κυβέρνησης».

Στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil, Ντάρεν Γουντς, μίλησε ανοιχτά για αυτές τις συνθήκες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μη ελκυστική για επενδύσεις, παρόλο που είπε ότι σχεδίαζε να στείλει μια τεχνική ομάδα στη Βενεζουέλα για να αξιολογήσει την κατάσταση. Αυτές οι δηλώσεις φαίνεται ότι εξόργισαν τον Τραμπ. Λίγες ημέρες αργότερα, ενώ βρισκόταν στο Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει στην Exxon να δραστηριοποιηθεί στη Βενεζουέλα.

Ο Γουντς και άλλα στελέχη παρακολουθούν την πορεία της Chevron σε μια αναδιαρθρωμένη Βενεζουέλα.. Μαζί με εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πετρελαίου, όπως η Halliburton και η SLB, η Chevron θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας κατά 300.000 έως 500.000 βαρέλια την ημέρα σε περίπου δύο χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις ορισμένων αναλυτών.

Για να επιτευχθεί αυτό, η Chevron θα πρέπει να επισκευάσει αγωγούς, αντλίες και άλλο εξοπλισμό. Μακροπρόθεσμα, η Chevron έχει εξετάσει ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει επενδύσεις σε άλλα πεδία όπου διαθέτει μισθώσεις, κάτι που θα χρειαστεί πέντε έως επτά χρόνια για να υλοποιηθεί, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στην εταιρεία, όπως σημειώνει η WSJ.

Οποιαδήποτε κίνηση στη Βενεζουέλα θα είναι πιθανότατα μετρημένη. Μέχρι οι ΗΠΑ και η λατινοαμερικανική χώρα να καταλήξουν σε μια συμφωνία για ένα νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τα πετρελαϊκά συμβόλαια και να αρθούν οι κυρώσεις, οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου θα παραμείνουν σε στάση αναμονής.

«Με απλά λόγια, πώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ μειώνει τον κίνδυνο αυτό; Πώς διασφαλίζει ότι αυτές οι επενδύσεις, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι πιο αποδοτικές από οποιαδήποτε άλλη επένδυση;» διερωτήθηκε ο Τζέισον Μπένετ, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Baker Botts. «Βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο βήμα: Να κλείσουμε μια συμφωνία με τη Βενεζουέλα.»

