Μόλις με 2,5 έτη λειτουργίας, η εταιρεία ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, η θυγατρική εταιρεία του ΤΜΕΔΕ, στον τομέα των μικροπιστώσεων, έκλεισε το έτος 2025 με συνολικά 715 εγκρίσεις και εγκεκριμένο ποσό που φτάνει τα 15,3 εκατομμύρια ευρώ. Τα μεγέθη αποτυπώνουν μια χρονιά αυξημένης χρηματοδοτικής δραστηριότητας, με έμφαση στη στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και με σαφή αναφορά στην πραγματική οικονομία.

Η δυναμική της χρονιάς που πέρασε καταγράφεται και στο σκέλος των νέων εγκρίσεων, οι οποίες εντός του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ανήλθαν σε 415 το πλήθος, συνολικού ποσού 10,4 εκατομμυρίων ευρώ, αντανακλώντας τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και τη σταθερή ροή αιτημάτων χρηματοδότησης. Η στόχευση της εταιρείας παρέμεινε συνεπής στην παροχή λύσεων για ρευστότητα, επενδυτική αναβάθμιση και λειτουργική σταθερότητα, απαντώντας σε ανάγκες μικρής κλίμακας επιχειρηματικών σχημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο θεσμός των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα έχει πλέον περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Πρόκειται για μικρά δάνεια, ύψους από 3.000 έως 25.000 ευρώ, με ευέλικτους όρους, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα οποία συνοδεύονται από συμβουλευτική και χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Απευθύνονται σε επαγγελματίες, πολύ μικρές επιχειρήσεις και νεοφυείς ομάδες, με βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, που χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης ή χρηματοδότηση για επενδύσεις περιορισμένης κλίμακας, όπως εξοπλισμό, πρώτη ύλη ή ψηφιακές αναβαθμίσεις. Η λειτουργία των μικροπιστώσεων, όπως έχουν επισημάνει και οι αρμόδιοι φορείς, έρχεται να καλύψει ένα διαπιστωμένο κενό της αγοράς, δίνοντας ώθηση σε κλάδους που στηρίζονται στη μικρή κλίμακα και στην τοπική οικονομία. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει η δημιουργία του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Ταμείο, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, παρέχεται για πρώτη φορά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προβλέπει άτοκη χρηματοδότηση σε ποσοστό 60% για τη γενική επιχειρηματικότητα και 75% για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Η αξιοποίηση του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτέλεσε σημαντικό συντελεστή στα αποτελέσματα της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions το 2025. Μέσα από το συγκεκριμένο εργαλείο διευρύνθηκε η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ενισχύθηκε η ρευστότητα της αγοράς και υποστηρίχθηκαν επιχειρηματικά σχέδια με αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Στη διάρκεια του 2025, η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions υποστήριξε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών, στην ενίσχυση της ρευστότητας, καθώς και στην προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης. Η χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων εντάσσεται σε μια συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της βιωσιμότητας της μικρής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα με τα χρηματοδοτικά μεγέθη, το 2025 αποτέλεσε χρονιά επιχειρησιακής εξέλιξης για την ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions. Η εταιρεία επένδυσε στην ωρίμανση των διαδικασιών και στην αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, με στόχο τη γρήγορη αξιολόγηση και απόκριση των αιτημάτων, την ενίσχυση των διαύλων ενημέρωσης και καθοδήγησης των δικαιούχων, καθώς και τη συστηματικότερη παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου και των δεικτών απόδοσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διαρκή καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης με τους χρηματοδοτούμενους, μέσω στοχευμένης επιχειρηματικής καθοδήγησης και mentoring. Η προσέγγιση αυτή αποδεικνύει ότι η χρηματοδότηση δεν αποτελεί απλώς εκταμίευση κεφαλαίων, αλλά μια πιο ολιστική στήριξη της επιχειρηματικής προσπάθειας, με όρους υπευθυνότητας, διαφάνειας και σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Η διαδικασία ένταξης στα εργαλεία μικροχρηματοδότησης είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και απευθύνεται σε επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών έως 900.000 ευρώ, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Προβλέπεται ότι μέσω του Ταμείου Μικροπιστώσεων θα ενισχυθούν συνολικά 3.300 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 1.100 αφορούν στο πλαίσιο της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Με τα αποτελέσματα του 2025 ως βάση, η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions θέτει για το 2026 ως προτεραιότητα τη διεύρυνση του αποτυπώματός της και την περαιτέρω ενίσχυση της προσβασιμότητας των μικροπιστώσεων, με στόχο τη στήριξη ακόμη περισσότερων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

