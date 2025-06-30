«Αλιγάτορας Αλκατράζ»: Το νέο κέντρο κράτησης μεταναστών που θα εγκανιάσει ο Τραμπ

Στα εγκαίνια ενός προσωρινού κέντρου κράτησης μεταναστών στη νότια Φλόριντα, που ονομάστηκε «Αλιγάτορας Αλκατράζ», αναμένεται να παραστεί αύριο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το κέντρο κράτησης ονομάστηκε «Αλκατράζ με αλιγάτορες» από την απομακρυσμένη τοποθεσία Έβεργκλεϊντς, μια τεράστια περιοχή υποτροπικού-τροπικού υγροβιότοπου (βάλτος) που καταλαμβάνει το νότιο μέρος της πολιτείας Φλόριντα των ΗΠΑ και όπου συναντά κάποιος αλιγάτορες, κροκόδειλους και πύθωνες.

Αξιωματούχος της Φλόριντα δήλωσε αυτό τον μήνα ότι το μέρος αυτό παρέχει φυσικά εμπόδια, απαιτώντας ελάχιστα μέτρα ασφαλείας.

🚨 JUST IN: Alligator Alcatraz will be funded with the money Biden set aside to put illegals in five star hotels, per @TriciaOhio



Illegals are going from the lush Roosevelt Hotel in New York City to a detention center surrounded by gators 🤣



THAT'S what we voted for 🔥 pic.twitter.com/M2UgDCcz5M — Nick Sortor (@nicksortor) June 27, 2025

Η κυβέρνηση επιτάχυνε το έργο βάσει εξουσιών έκτακτης ανάγκης από εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε ο Κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις.

Η εγκατάσταση θα διαθέτει προσωρινές κατασκευές όπως σκηνές και κοντέινερ για τη στέγαση περίπου 5.000 κρατούμενων μεταναστών.

Alligator Alcatraz looks beautiful. pic.twitter.com/eddoUrnOYU — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) June 28, 2025

Στον σχεδιασμό είναι επίσης να γίνονται από εκεί και απευθείας απελάσεις.

Ο Τραμπ θα συνοδεύεται από την Κρίστι Νόεμ, την υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, η οποία ζήτησε η ίδια από τον πρόεδρο να επισκεφθεί την περιοχή, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε την είδηση.

Ο αριθμός των μεταναστών που κρατούνται σε ομοσπονδιακό επίπεδο αυξήθηκε ραγδαία και ήταν 56.000 στις 15 Ιουνίου, από 39.000 όταν ανέλαβε ο Τραμπ την προεδρία, όπως προκύπτει από κυβερνητικά στοιχεία, ενώ η κυβέρνησή του ασκεί πιέσεις να βρεθούν περισσότεροι χώροι κράτησης.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επιδιώκει να εντατικοποιήσει την κράτηση και απέλαση μεταναστών και υποστηρίζει ότι το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο καθώς εκατομμύρια μετανάστες πέρασαν το σύνορο παράνομα την περίοδο της προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

