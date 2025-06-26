Η πολιτεία Φλόριντα άρχισε αυτή την εβδομάδα να οικοδομεί νέο κέντρο κράτησης μεταναστών, που αποκαλείται «Αλκατράζ με αλιγάτορες», εν μέσω των βάλτων Έβεργκλεϊντς, με φόντο την αντιμεταναστευτική επίθεση που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αφότου ο μεγιστάνας επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

In just days, “Alligator Alcatraz” went from a Florida proposal, to a project approved for federal funds.



The proposed migrant detention center in the Everglades — surrounded by alligators and snakes — illustrates the Trump administration’s deterrence message.



Via @CBSMornings. pic.twitter.com/UWqxe2J8EF June 25, 2025

Η τοποθεσία που επιλέχτηκε, εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στο εθνικό πάρκο Έβεργκλεϊντς, οικοσύστημα της Φλόριντας μοναδικό στον κόσμο, θα μπορεί να υποδέχεται τουλάχιστον 1.000 μετανάστες, ανέφερε ο πολιτειακός γενικός εισαγγελέας (υπουργός Δικαιοσύνης) Τζέιμς Άτμαϊερ την περασμένη εβδομάδα μέσω X.

«Η περιοχή αυτή περίπου 77.000 στρεμμάτων έχει γύρω της τα Έβεργκλεϊντς και προσφέρει αποτελεσματική ευκαιρία, όχι ιδιαίτερα δαπανηρή, να κατασκευαστεί κέντρο προσωρινής κράτησης, καθώς δεν είναι απαραίτητο να επενδυθούν πολλά για την περίμετρο», ανέφερε σε βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται η περιοχή.

Αν κανείς αποδράσει θα τον περιμένουν «αλιγάτορες και πύθωνες», πρόσθεσε.

Το νέο κέντρο κράτησης θα αρχίσει να υποδέχεται μετανάστες μέσα σε «30 ως 60 ημέρες από την έναρξη της κατασκευής του», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

«Η λειτουργία του αναμένεται να κοστίζει γύρω στα 450 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, ωστόσο η πολιτεία θα μπορούσε να ζητήσει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση», ανέφερε η Τρίσα ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), σε τοπικά ΜΜΕ.

Ο υπερσυντηρητικός κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις καυχιέται πως συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση Τραμπ στο πρόγραμμά της για τη μαζική απέλαση μεταναστών.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε προτεραιότητα της κυβέρνησής του, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό», και φροντίζοντας να έχουν μεγάλη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι απελάσεις.

«Η μεταμόρφωση των Έβεργκλεϊντς σε κέντρο κράτησης μεταναστών χρηματοδοτούμενο από τους φορολογούμενους είναι γκροτέσκο μίγμα απανθρωπιάς και πολιτικού θεάτρου», σχολίασε ο Άλεξ Χάουαρντ, που εργάστηκε στο DHS επί προεδρίας Μπάιντεν (2021-2025), σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Miami Herald.

Η οργάνωση Φίλοι των Έβεργκλεϊντς από την πλευρά της κατήγγειλε τον «απαράδεκτο και ανώφελο κίνδυνο» για το οικοσύστημα 2.000 και πλέον ειδών χλωρίδας και πανίδας σε επιστολή της προς τον κυβερνήτη ΝτεΣάντις.

Πηγή: skai.gr

