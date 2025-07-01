Την ώρα που η υπόλοιπη Ιταλία πλήττεται από τον καύσωνα, ένας άνδρας 70 ετών παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του χείμαρρου Φρεζούς και έχασε την ζωή του στο χωριό Μπαρντονέκια, έξω από το Τορίνο, εξαιτίας των ξαφνικών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στη βορειοδυτική Ιταλία.

Ο άτυχος ηλικιωμένος είχε μόλις κατέβει από το φορτηγό του, χωρίς να αντιληφθεί την κρισιμότητα της όλης κατάστασης.

Επιπλέον, 150 παιδιά που βρίσκονταν σε κατασκήνωση, μεταφέρθηκαν στο κλειστό αθλητικό κέντρο της περιοχής, όπου πέρασαν την νύχτα..

Massive flood in the Mardarello Valley in Novalesa, Turin Alps. #Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/3SpgPLywTs — Uncensored News (@Uncensorednewsw) June 30, 2025

Στο Κόνιε της περιφέρειας Βάλε Ντ' Αόστα, κοντά στα σύνορα με την Γαλλία, εξαιτίας της βροχής, σειρά κατολισθήσεων έχει προκαλέσει την διακοπή των οδικών συνδέσεων.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ παρασχέθηκε άμεση βοήθεια σε τρεις ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε ΙΧ αυτοκίνητο, λόγω της κακοκαιρίας.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

