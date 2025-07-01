Το τουρνουά Wimbledon ξεκίνησε χτες, Δευτέρα στο Λονδίνο με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Οι θεατές και οι παίκτες ήρθαν αντιμέτωποι με τον καύσωνα, με την ατμόσφαιρα να είναι αφόρητη, ενώ δεν έλειψαν και οι λιποθυμίες.

Η θερμοκρασία σκαρφάλωσε στους 32,3 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα και ενώ για την Ελλάδα αυτό είναι κανονικότητα, για τους Άγγλους είναι καυτή εισβολή.

Σε εικόνες που τράβηξαν τα πρακτορεία, φαίνεται οι θεατές να παρακολουθούν το τουρνουά τένις με καπέλα, βεντάλιες, ομπρέλες, ρούχα στα κεφάλια τους, και πολύ νερό. Αντίστοιχα και οι παίκτες προσπαθούσαν να δροσιστούν με κάθε τρόπο, βάζοντας μέχρι και παγάκια στα κεφάλια τους.

Σύμφωνα με τα βρετανικά δίκτυα, αρκετά άτομα πήγαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα ηλίασης.

«Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά είμαστε απολύτως έτοιμοι γι' αυτό. Και είμαστε ευτυχείς που φέτος έχουμε ένα ηλιόλουστο τουρνουά και όχι υγρό, όπως πέρυσι», δήλωσε η Σάλι Μπόλτον, διευθύνουσα σύμβουλος του All England Lawn Tennis Club, όπου διεξάγεται το τουρνουά.

Σύμφωνα με την ίδια, λαμβάνονται μέτρα προστασίας μετά την χτεσινή ημέρα. Τα 250 ball boys και ball girls θα φορούν καπέλα που έχουν κάλυμμα στο λαιμό και θα χρησιμοποιούν κασκόλ ψύξης για να δροσίζονται, ενώ και οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους θα κάνουν τακτικά διαλείμματα.

It's the hottest first day ever recorded at Wimbledon 🥵



Previous record: 29°C/84°F (2001)

Today: 32°C/90°F 😳#Wimbledon pic.twitter.com/USKmsSPolF — Tennis Channel (@TennisChannel) June 30, 2025

Και το φαρμακείο του Wimbledon εξοπλίζεται με περισσότερα αντηλιακά καθώς τελείωσαν ήδη από την πρώτη ημέρα.

🌞"MELTING MONDAY" AT #WIMBLEDON



🔥Women's powerhouses battle 34°C (93°F) heat while prepping for Wimbledon 2025 – smashing the 2001 opening-day record (29.3°C) & nearing the all-time high (35.7°C in 2015)!



𝙎𝙩𝙖𝙮 𝙝𝙮𝙙𝙧𝙖𝙩𝙚𝙙, 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨!💦#tennis #ZhengQinwen pic.twitter.com/QO1xLtVCQi — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) June 30, 2025

Για την ιστορία, η θερμότερη ημέρα του Wimbledon ήταν η 1η Ιουλίου 2015, όταν η θερμοκρασία έφτασε τους 35,7C.

Spectator fallen ill due to heat during over 4 hours match Alcaraz vs Fognini under grilling sun on the Wimbledon Centre court. Play is suspended #wimbledon2025 pic.twitter.com/mY9NBWHlW5 — Danijel Lijović (@dlijovic) June 30, 2025

Πηγή: skai.gr

