Αναζητώντας δροσιά στο Wimbledon: Αφόρητη ζέστη στην έναρξη του τουρνουά και λιποθυμίες - Δείτε εικόνες

Η θερμοκρασία σκαρφάλωσε στους 32,3 βαθμούς Κελσίου και για τους Άγγλους είναι καύσωνας - Δείτε στιγμιότυπα από τη χτεσινή ημέρα 

Wimbledon

Το τουρνουά Wimbledon ξεκίνησε χτες, Δευτέρα στο Λονδίνο με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Οι θεατές και οι παίκτες ήρθαν αντιμέτωποι με τον καύσωνα, με την ατμόσφαιρα να είναι αφόρητη, ενώ δεν έλειψαν και οι λιποθυμίες. 

Η θερμοκρασία σκαρφάλωσε στους 32,3 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα και ενώ για την Ελλάδα αυτό είναι κανονικότητα, για τους Άγγλους είναι καυτή εισβολή. 

Σε εικόνες που τράβηξαν τα πρακτορεία, φαίνεται οι θεατές να παρακολουθούν το τουρνουά τένις με καπέλα, βεντάλιες, ομπρέλες, ρούχα στα κεφάλια τους, και πολύ νερό. Αντίστοιχα και οι παίκτες προσπαθούσαν να δροσιστούν με κάθε τρόπο, βάζοντας μέχρι και παγάκια στα κεφάλια τους. 

Σύμφωνα με τα βρετανικά δίκτυα, αρκετά άτομα πήγαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα ηλίασης

Wimbledon

Wimbledon

Wimbledon

Wimbledon

«Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά είμαστε απολύτως έτοιμοι γι' αυτό. Και είμαστε ευτυχείς που φέτος έχουμε ένα ηλιόλουστο τουρνουά και όχι υγρό, όπως πέρυσι», δήλωσε η Σάλι Μπόλτον, διευθύνουσα σύμβουλος του All England Lawn Tennis Club, όπου διεξάγεται το τουρνουά. 

Wimbledon

Wimbledon

Wimbledon

Σύμφωνα με την ίδια, λαμβάνονται μέτρα προστασίας μετά την χτεσινή ημέρα. Τα 250 ball boys και ball girls θα φορούν καπέλα που έχουν κάλυμμα στο λαιμό και θα χρησιμοποιούν κασκόλ ψύξης για να δροσίζονται, ενώ και οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους θα κάνουν τακτικά διαλείμματα.

Wimbledon

Wimbledon

Wimbledon

Και το φαρμακείο του Wimbledon εξοπλίζεται με περισσότερα αντηλιακά καθώς τελείωσαν ήδη από την πρώτη ημέρα. 

Για την ιστορία, η θερμότερη ημέρα του Wimbledon ήταν η 1η Ιουλίου 2015, όταν η θερμοκρασία έφτασε τους 35,7C.

